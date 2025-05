Ilustratīvs foto. Foto: Pexels.com

Ēšanas drāmas pie galda – 6 psiholoģiskas kļūdas, ko pieļaujam ēdienreizēs







Vai dzīve nebūtu vienkāršāka, ja mūsu bērni mierīgi sēdētu pie galda un ēstu to, ko mēs viņiem noliekam priekšā – bez strīdiem – gluži kā viņi to darīja, kad bija zīdaiņi? Diemžēl tas nav reāli. Kad bērni no mazotnes sāk apgūt izvēles iespējas un neatkarību, un augot pārvēršas par izsalkušiem maziem mošķiem, ēšana kļūst daudz sarežģītāka. Kā vecāki, mēs instinktīvi vēlamies atrisināt problēmas, kas ietekmē mūsu mazos, vēsta “The Sun”.

Galu galā mēs uztraucamies, ka viņus apzīmēs kā “sarežģītus”, viņi nesaņems pietiekami daudz uzturvielu vai pieradīs pie “sliktajām” lietām.” Bet cīņas ap ēdienreizēm var ātri saasināties, ja ļaujam stresam vai vilšanās sajūtām pārņemt kontroli. Tomēr tajā pašā brīdī mēs nevaram izmantot pieejas, kas bērniem šķiet kontrolējošas, pārliecinošas vai rada spiedienu.