Filips Rajevskis: Tas ir aprēķināts solis, Kulbergs viņus ir piespiedis! 0
TV24 raidījumā “Kārtības rullis” politologs un sabiedrisko attiecību aģentūras “Mediju tilts” līdzdibinātājs Filips Rajevskis komentēja valdības deklarāciju un ministriem izvirzītos īstermiņa uzdevumus.
Viņaprāt, šī valdības deklarācija nav tikai ierasts politisko partiju programmu apkopojums, kā tas bieži notiek pēc vēlēšanām. Rajevskis norāda, ka šoreiz tā vairāk izskatās pēc materiāla, no kura partijas vēlāk varēs smelties idejas savām nākotnes programmām. Proti, vispirms tiek izveidota valdības deklarācija, bet pēc tam katra partija no tās varēs paņemt sev piemērotākos akcentus un atsaukties uz jau pieņemtu dokumentu. Uz raidījuma vadītāja j
Runājot par ministriem dotajiem trīs darbiem, kas jāizdara īsā laikā, Rajevskis uzskata, ka tas ir apzināts vingrinājums. Ministri, nonākot amatos, labi saprotot, ka īsā termiņā neko ļoti lielu paveikt nav iespējams. Tomēr 30 līdz 60 dienu laikā var pieņemt konkrētus lēmumus par mazākiem jautājumiem, kas līdz šim palikuši neatrisināti.
Pēc politologa domām, šāda pieeja piespiež ministrus domāt praktiski un īstermiņā. Tieši tas reizēm esot sarežģītāk nekā rakstīt plašus stratēģiskos plānus. Viņš uzsver, ka vairāku nelielu lēmumu kopējais efekts var dot valstij krietni lielāku impulsu nekā kārtējā ilgtermiņa vīzija par to, kā Latvijai būtu jāizskatās pēc daudziem gadu desmitiem.
Rajevskis secina, ka šāda īstermiņa uzdevumu noteikšana var būt vērtīga, ja tā liek ministriem pieņemt konkrētus un praktiskus lēmumus, nevis tikai strādāt pie abstraktiem plānošanas dokumentiem.