Fizioterapeite sniedz padomu, kādu fizisko aktivitāti nevajadzētu piedāvāt cilvēkam, mudinot to nodarboties ar sportu







TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāds skatītājs vaicā: “Esmu sportisks, ēdu pareizi, sekoju līdzi savai fiziskajai veselībai. Taču man ir labākais draugs, kurš nu nekādi nevar saņemties sākt regulāri sportot un sekot līdzi savai fiziskajai veselībai. Kā dabūt šo draugu pie sportošanas? Ar ko sākt?”

Fizioterapeite, Latvijas Fizioterapeitu asociācijas valdes priekšsēdētāja Līva Tiesnese, atbildot uz skatītāja jautājumu norāda, ka, pirmkārt, lai mazkustīgākus cilvēkus aicinātu nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, līdzcilvēkiem, kas ikdienā nodarbojas ar sportu, būtu jāaicina šo cilvēku kopīgi veikt fiziskās aktivitātes, aicinot doties pastaigās, vai aicinot pievienoties tām fiziskajām aktivitātēm, ko veic fiziski aktīvais cilvēks, kas palīdzēs atbalstot un iedrošinot indivīdu pievērsties sportiskajām nodarbēm.

Taču fizioterapeite atzīmē, ka, ja cilvēks tiek aicināts pievienoties aktivitātēm nepiemērotos apstākļos, piemēram, skriet krosu tad, kad līst lietus vai tikko ir uzsnidzis sniegs un ceļi var būt slideni, tad tas neradīs nekādu gandarījumu cilvēkam, ja viņš ikdienā ar šo nenodarbojas.

“Ja Cilcēks ir mazkustīgs, viņu nevajadzētu uzreiz aicināt skriet krosu. Ja mēs gribam, lai kāds cits kļūst fiziski aktīvāks un šis cilvēks, kas ir mazkustīgs pats neizrāda īsti vēlēšanos, tad viņš jāaicina pastaigās. Mums jāpanāk, ka tam cilvēkam gribas to darīt. Jo tikai tad, kad gribas un cilvēks dabū to sajūtu, ka tas ir forši, tikai tad to var īstenot arī ikdienā tālāk. Ja mēs aicinām šādu cilvēku skriet krosu, turklāt tempā, kas viņam nav piemērots, viņš būs noguris, izbesījies, un nedod Dievs vēl līs lietus, tad viņš būs arī slapjš. Viņam nebūs nekāda prieka. Nākamajā dienā viņam kaut kas sāpēs un viņš nekur vairs neies.”