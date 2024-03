pexels.com/Thirdman

Bērnu ārste: Atbrīvojumus no sporta raksta pa labi, pa kreisi, kad bērns ar lieko svaru nespēj izpildīt normas







Aktuāls ir jautājums, vai mūsu ģimenes ārsti un skolu medmāsas pietiekami labi apzinās, ka viņu izrakstītie atbrīvojumi no sporta stundām tikai vēl vairāk palielina mazkustīgu dzīvesveidu, palielina lieko svaru vēl vairāk, skatoties nākotnē? Šo jautājumu TV24 raidījumā “Dr. Apinis” raidījuma vadītājs uzdeva Ivetai Dzīvītei-Krišānei, RSU profesorei un bērnu endokrinoloģei.

Viņa domā, ka ārsti un medmāsas to tiešām neapzinās, jo atbrīvojuma zīmes tiek rakstītas pa labi un pa kreisi.

“Piekrītu, ka bērniem ir grūti, tāpēc ir jāstrādā ar izglītības ministriju, ir jāstrādā skolās individuāli ar šādiem bērniem, kam ir liekais svars. Protams, ka bērns ar lielu svaru nevar izpildīt tās normas, kādas izpilda bērns ar normālu svaru,” situācijas nopietnību uzsver speciāliste.

Viņa uzskata, ka tieši šāda iemesla dēļ ir jābūt individuālai pieeja katram šādam bērnam un tāpēc viņš nevar būt nesekmīgs sportā visu gadu.

“Ja šis bērns spēj izdarīt to individuālo, kas viņam tiek prasīts, viņš vienkārši nevar būt nesekmīgs sportā. Bet šis ir tas iemesls, kāpēc ģimenes ārsti arī izsniedz zīmes, jo kopā ar pārējiem šis bērns ir nesekmīgs.”

“Kā to varētu mainīt? Tur ir jābūt izpratnei no Izglītības ministrijas, tai ir jāiet uz sadarbību ar skolām. Šiem bērniem ir vajadzīgs pakāpenisks sporta intensitātes pieaugums un nekādā gadījumā šos bērnus atbrīvot no sporta stundām nedrīkst,” skarba ir Iveta Dzīvīte-Krišāne.