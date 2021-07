FOTO. Festivāls kā pirms kovida – bez maskām, ar dejām, alu un vasaras lietu! Rīdzinieki bauda brīvību un mūziku

Festivāls kā pirms kovida - bez maskām, ar dejām, alu un vasaras lietu! Kā rīdzinieki bauda brīvību un mūziku

Ar igauņu indīroka grupas “Ewert and The Two Dragons”, dziedātājas Lindas Leen, poproka grupas “Carnival Youth” un eksperimentālā soul-pop trio “Kautkaili” uzstāšanos uz “Vasaras perona” skatuves, kā arī ģitārista Matīsa Čudara un bundzinieka Ivara Arutjunjana dueta, saksofonista Denisa Paškeviča modulāro sintezatoru mūzikas projekta “TEN KA”, elektroniskās mūzikas mākslinieces Sign Libra, hiphopa mākslinieka Fiņķa un mūžīgā eksperimentētāja Platona Buravicka uzstāšanos uz “Hanzas perona” skatuves, 30. jūlijā noslēdzās pilsētas festivāla “Var! Būt!” pirmā koncertdiena.

Šodien, 31. jūlijā festivāls vēl turpinās. Īpašie šodienas viesi – britu kulta grupa “The Tiger Lillies”!

“Var! Būt!” ir divu dienu festivāls Rīgas centrā – bez distances un bez maskām.

Šoreiz arī bez teltīm, bet ar iespēju nemaz neiet gulēt.



Jauns mūzikas festivāls ar dažādu žanru izciliem ārzemju un pašmāju māksliniekiem, dejām līdz rītam un iespēju atkal satikt draugus un iepazīties ar jauniem.

Vairākas skatuves un atpūtas zonas, mūzika un performances, smiekli un satikšanās, dejas un sarunas, kokteiļi un uzkodas.

Brīvība iepazīties, apskauties un beidzot stāvēt rindā pie bāra plecu pie pleca. Pilnīgi droši un bez distances. Tas viss šovasar mums visiem kopā “Var! Būt!”.