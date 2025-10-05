Rajevs brīdina: Drošības situācija mūsu reģionā kļūs arvien sarežģītāka 0
Igors Rajevs, Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis, TV24 raidījumā “Kārtības rullis” uzsver, ka drošības situācija Baltijā kļūst arvien sarežģītāka un aicina Latviju būt gatavai Krievijas provokācijām, mācoties arī no kaimiņvalstu pieredzes.
“Ir jāsaprot, drošības situācija mūsu reģionā labāka nepaliek un nepaliks, tā būs ar vien vairāk un vairāk sarežģīta, jo mūsu kaimiņš uz austrumiem ir tāds, kāds ir. Ar to mēs pašreiz neko nevaram izdarīt. Bet mēs varam būt gatavi viņu izaicinājumiem un darbībām,” pauž Rajevs.
Kā vienu no lietām šajā gadījumā Rajevs min Poliju – kad viņi slēdza savu robežu “ZAPAD” mācību laikā. Rajevs šādu soli uzskata par pareizu. Ir jānovērtē konkrētā situācija – kādā situācijā atrodas valsts, ko dara pretinieks, jāpieņem attiecīgs lēmums, ko darīt pretī, un tas jāizdara, uzsver Rajevs.
“Tā ir tā situācija, kurā mums būtu labi pārņemt iniciatīvu, lai viņš [Putins] reaģē uz mūsu darbībām. Lai viņš redz, ka provokācija šajā vietā viņam neizdosies, un tad lai viņš domā, ko darīt tālāk,” pauž deputāts.