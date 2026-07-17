LA.LV redakcijā vērsās lasītājs, kuru satrauc ikdienā arvien biežāk novērota situācija pilsētas ielās – pa ceļiem pārvietojas lielāki un mazāki kravas auto ar nenostiprinātām vai nepietiekami nosegtām kravām, no kurām braukšanas laikā birst smiltis, šķembas, grants un citi būvmateriāli.
“Nezinu, vai es vienīgais to pamanu, bet pēdējā laikā arvien biežāk redzu kravas automašīnas, kurām kravā ir smiltis, šķembas vai līdzīgi materiāli, bet nekas nav pienācīgi nosegts. Mašīna brauc pa pilsētu, un aiz tās paliek putekļu mākonis vai pat redzamas smilšu un akmentiņu pēdas uz brauktuves. Vai bez valsts policijas vēl kāda iestāde varētu kontrolēt, šos pilsētas “piebirdinātājus”?” raksta lasītājs.
Viņš norāda, ka problēma nav tikai estētiska. Šāda krava, viņaprāt, var apdraudēt arī citus satiksmes dalībniekus.
“Ja no kravas izbirst smiltis vai šķembas, tas nav tikai netīrs ceļš. Tas var trāpīt aiz muguras braucošas automašīnas stiklā, sabojāt virsbūvi, radīt slidenāku ceļu motociklistiem vai velosipēdistiem. Un, ja brauc aiz šāda auto, putekļi brīžiem ir tādi, ka kļūst grūtāk redzēt ceļu,” viņš turpina.
Lasītājs uzsver, ka pilsēta jau tā regulāri cīnās ar putekļiem, netīrām ielām un kanalizācijas restēs sanestiem gružiem, bet nenostiprinātas kravas šo problēmu tikai pastiprina.
“Pēc tam brīnāmies, kāpēc ielas ir netīras, kāpēc pēc lietus viss aizskalojas notekās un kāpēc pavasaros pilsētā ir putekļu mākoņi. Bet paši taču redzam – daļa šo materiālu vienkārši izbirst no kravām braukšanas laikā. Viena mašīna varbūt atstāj maz, bet, ja tādu ir desmitiem dienā, tas jau ir nopietni,” uzskata lasītājs.
Viņš arī piebilst, ka šādas situācijas novērojis ne tikai lielajiem kravas auto, bet arī mazākiem busiņiem un piekabēm, kurās tiek vestas šķembas, smiltis vai būvgruži.
“Reizēm pietiek pabraukt aiz šāda transporta dažas minūtes, lai saprastu, ka krava nav droši nostiprināta. Birst pāri malām, put, krīt ārā. Man rodas jautājums – vai tiešām par to neviens neatbild? Vai tiešām nav pienākuma kravu nosegt tā, lai tā neapdraud citus un nepiegružo pilsētu?” jautā lasītājs.
Jautājam Valsts policijai, kas šos šoferus uzrauga.
Normatīvie akti neparedz iedzīvotājiem pienākumu ziņot Valsts policijai par neapsegtām vai nenostiprinātām kravām.
Kravas izvietošanas un nostiprināšanas prasības ir noteiktas Ministru kabineta 1999. gada 11. maija noteikumos Nr. 166 “Noteikumi par gabalkravu izvietošanu un nostiprināšanu autopārvadājumos”, kā arī Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi”. Saņemot informāciju par iespējamu pārkāpumu, Valsts policija izvērtē sniegto informāciju un reaģē uz notikumu, lai pārtrauktu pārkāpumu un normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos sauktu atbildīgo personu pie administratīvās atbildības.
Valsts policija satiksmes uzraudzības un autopārvadājumu kontroles ietvaros regulāri pārbauda, vai transportlīdzekļos kravas ir novietotas, nostiprinātas un nepieciešamības gadījumā apsegtas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Saskaņā ar Autopārvadājumu likumu administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 54. panta trīspadsmitajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem veic Valsts policija.
Administratīvā atbildība par kravas novietošanas un nostiprināšanas noteikumu pārkāpumiem ir paredzēta Autopārvadājumu likuma 54. panta trīspadsmitajā daļā. Par kravas novietošanas un nostiprināšanas noteikumu pārkāpšanu, kā arī par kravas transportēšanu ar transportlīdzekli, kas nav speciāli paredzēts šim nolūkam un nav attiecīgi reģistrēts,
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