Ar pabalstiem vien nepietiks: profesors Auziņš nosauc, kas patiesībā ietekmē dzimstību 7

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LA.LV
12:27, 17. jūlijs 2026
Viedokļi

Lai gan atbalsts jaunajām un daudzbērnu ģimenēm ir nepieciešams, ar finansiāliem stimuliem vien nepietiks, lai apturētu dzimstības samazināšanos. Tā TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” pauda zinātnieks, profesors un LU Fonda padomes priekšsēdētājs Mārcis Auziņš.

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Viņš norādīja, ka zema dzimstība nav tikai Latvijas problēma, līdzīgas tendences vērojamas gandrīz visās attīstītajās valstīs.

“Paskatāmies uz Eiropu, dažās valstīs uz brīdi ir nelieli uzlabojumi, taču kopumā dzimstības rādītāji joprojām ir zem līmeņa, kas nodrošinātu paaudžu nomaiņu,” sacīja Auziņš.
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Profesors pieļāva, ka notiekošo var ietekmēt daudz sarežģītāki procesi nekā tikai ekonomiskie apstākļi.

“Varbūt ir kādi pasaules mēroga pašregulācijas mehānismi. Attīstītajās valstīs redzam vienu tendenci, mazāk attīstītajās – pretēju. Tas rada sociālu spriedzi, un nākotnē tā var kļūt vēl lielāka,” viņš sprieda.

Vienlaikus Auziņš uzsvēra, ka tas nenozīmē atteikšanos no valsts atbalsta ģimenēm.

“Es nesaku, ka nevajag dažādus atbalsta mehānismus. Tie noteikti ir vajadzīgi jaunajām ģimenēm, māmiņām un daudzbērnu ģimenēm. Taču, manuprāt, ar to vien problēmu līdz galam neatrisināsim,” sacīja profesors.

Viņaprāt, būtiska nozīme var būt arī emocionāliem un sabiedriskiem motīviem. Kā piemēru viņš minēja Izraēlu, kur, neraugoties uz augsto attīstības līmeni, dzimstība ir salīdzinoši augsta.

“Pazīstami cilvēki Izraēlā man teikuši – mums blakus ir cita kopiena, kas strauji aug, un tā ir mūsu cilvēciskā atbilde. Mums jārūpējas par savu sabiedrību un savu drošību. Ja mūsu kļūs pārāk maz, mums būs slikti,” stāstīja Auziņš.

Viņš uzsvēra, ka šādam skatījumam var piekrist vai nepiekrist, tomēr tas parāda, ka lēmumu par bērnu radīšanu ietekmē ne tikai finansiāli apsvērumi, bet arī sabiedrības noskaņojums, vērtības un drošības sajūta.

Pilnu sarunu ar profesoru Māri Auziņu un citām raidījuma tēmām iespējams skatīties TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” šovakar plkst. 21.03.

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