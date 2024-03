Krievijas bruņotie spēki naktī uz piektdienu ar trieciendroniem un raķetēm uzbruka daudziem Ukrainas apgabaliem, kuros tika izsludināta gaisa trauksme.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka nakts uzbrukumā Ukrainai bija iesaistīti vairāk nekā 60 “Shahed” droni un aptuveni 90 dažāda tipa raķetes.

Pēc viņa teiktā, masveida apšaudes mērķis bija elektrostacijas un elektrolīnijas, “hidroelektrostacijas aizsprosts, parastas dzīvojamās ēkas, pat trolejbuss”.

Zelenskis vēlreiz aicināja neatlikt lēmuma pieņemšanu par militāro palīdzību Ukrainai: “”Patriot” sistēmām jāaizsargā Harkiva un Zaporižja, mums ir nepieciešamas pretgaisa aizsardzības sistēmas, lai aizsargātu cilvēkus, infrastruktūru, mājas un dambjus. Partneri precīzi zina, kas ir vajadzīgs. Tieši viņi var atbalstīt. Mums ir vajadzīgi šie lēmumi. Dzīve ir jāaizsargā no šiem Maskavas zvēriem,” pavēstīja Zelenskis.

Harkivā atskanēja apmēram 15 sprādzieni, un sprādzienu skaņas bija dzirdamas arī Zaporižjā. Harkivā dažās vietās izcēlās ugunsgrēki un radās elektroapgādes problēmas, jo ienaidnieks mērķēja uz enerģētikas struktūru.

Sūkņu apakšstaciju atslēgšanas dēļ pilsētā arī ir problēmas ar ūdensapgādi.

Zaporižjai veikti 12 raķešu triecieni, iznīcinātas septiņas mājas, vēl 35 bojātas.

Kā ziņo Gaisa spēki, triecieni šonakt veikti ar ballistiskajām raķetēm H-47M2 “Kinžal” un spārnotajām raķetēm H-22.

Uz Ukrainu palaistas arī vairākas bezpilota lidaparātu uzbrukuma grupas.

Piektdienas rītā tika konstatēta Krievijas spārnoto raķešu palaišana uz Ukrainu no lidmašīnām Tu-95MS Kaspijas jūras rajonā..

Krievijas karaspēks pagājušajā naktī veica pēdējā laikā lielāko uzbrukumu Ukrainas energosistēmai, paziņoja Ukrainas enerģētikas ministrs Hermans Holuščenko.

“Mērķis ir ne tikai nodarīt kaitējumu, bet mēģināt atkal, tāpat kā pagājušajā gadā, izraisīt plaša mēroga traucējumus valsts energosistēmā. Diemžēl ir veikti triecieni un nodarīti bojājumi ražošanas iekārtām, elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmai vairākos apgabalos,” sociālajā tīklā “Facebook” raksta ministrs.

“Enerģētiķi jau strādā, lai atjaunotu elektroapgādi. Mēs darām visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk atgrieztu gaismu cilvēkiem,” piebilda ministrs.

Fiksēti trāpījumi enerģētikas objektiem Zaporižjā, Harkivā, Krivijrihā, Ivano-Frankivskas apgabalā, Ļvivas apgabalā, Dņipropetrovskas apgabalā, Hmeļņickas apgabalā, Vinnicas apgabalā, Sumu apgabalā, Odesas apgabalā, Poltavas apgabalā. Vairākas stundas pārtrūkusi elektrības padeve Odesā.

Overnight, russia attacked Ukraine with more than 60 Shahed UAVs and almost 90 missiles of various types.

The main targets for russian terrorists are energy facilities, including Ukraine’s largest hydroelectric power plant, and apartment buildings.

Ukraine needs more air… pic.twitter.com/f8s5qE88Cn

— Defense of Ukraine (@DefenceU) March 22, 2024