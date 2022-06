Tavs Auto TV izmēģina 408 ZS jaudīgu VOLVO!

FOTO, VIDEO. Tavs Auto TV izmēģina 408 ZS jaudīgu VOLVO!







Pirmā tikšanās ar pilnībā elektrisko Volvo XC40 Recharge pārsteidza mūs nesagatavotus…

Vizuāli piemīlīgais automobilītis patiesībā izrādījās īsts zvērs, zem kura virsbūves slēpjas divi elektromotori un vairāk nekā 400 zs jauda! BET mūsu šīs dienas testa objekts solās būt vēl “karstāks”!

Lai gan no priekšpuses tas atgādina jau minēto XC40, uz to raugoties no sāna, acīs krīt kupejas tipa jumta līnija. Tam ir 408 ZS un 100km/h tas spēj sasniegt nieka 4,7 sekundēs! Dāmas un kungi, šis ir Volvo C40 Recharge.

Un pie šī visnotaļ dinamiskā auto stūres šodien aicināsim sēsties gados jaunu un enerģisku uzņēmēju.

Egija Gailuma ir Forbes “30 līdz 30” laureāte, Latvijas Mobilitātes Asociācijas dibinātāja un bijusī CityBee Latvija vadītāja.

Šobrīd Egija ir uzņēmuma SIA “Spaceship” līdzīpašniece – šī kompānija piedāvā saviem klientiem premium klases elektroautomobiļu īres un koplietošanas pakalpojumus.