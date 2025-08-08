#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: SCANPIX/REUTERS/LETA

Francijā plosās lielākais meža ugunsgrēks pēdējo desmitgažu laikā 0

LETA
18:51, 7. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Francijā ceturtdien turpina plosīties pēdējo desmitgažu lielākais meža ugunsgrēks, tiesa, tā izplešanās tagad notiek lēnāk nekā līdz šim, ziņo varasiestādes.

Reklāma
Reklāma
11 lietas, par kurām agrāk kaunējās, bet tagad tās uzskata par normālām
Kokteilis
Jaunava ierodas ar sarakstu, bet Vērsis čamdās gar sieriem – kā iepērkas katras zodiaka zīmes pārstāvji?
Kokteilis
Šodien maģiskais divu bezgalību datums – 08.08.! Vienai zodiaka zīmei tā ir gada veiksmes diena, bet vienai – jābūt superuzmanīgai
Lasīt citas ziņas

Ugunsgrēkā valsts dienvidos izpostīta 160 kvadrātkilometru liela platība, viens cilvēks gājis bojā.

Ugunsgrēks, kas izcēlās otrdien Korbjēra kalnu masīvā Odas reģionā, joprojām nav savaldīts, neraugoties uz vairāk nekā 2100 ugunsdzēsēju un vairāku ugunsdzēsēju lidmašīnu iesaisti.

CITI ŠOBRĪD LASA
Ratnieks: Rīgā šogad pieaudzis aizturēto nelegālo imigrantu skaits
Kokteilis
Armands Puče publiskojis sirsnīgus foto ar savu sievu un kādu atzīšanos
Veselam
Uzlabosies hormonālais līdzsvars un imunitāte! 5 produkti, kurus katrai sievietei ieteicams iekļaut ikdienas ēdienkartē

Straujo ugunsgrēka izplatību sekmēja karstie un sausie laikapstākļi vairāku nedēļu garumā. Tiesa, pateicoties vēsākai temperatūrai un lēnākam vējam aizvadītajā naktī, situācija kļuvusi nedaudz vieglāka.

“Cīņa turpinās, mums ir ugunsgrēks, kas vēl netiek kontrolēts,” raidorganizācijai BFMTV sacīja reģiona administrators Kristiāns Pugē.

Ugunsgrēks pārņēmis 15 Korbjēra masīva komūnas, postījumi nodarīti vismaz 36 mājām.

Viens cilvēks gāja bojā savā mājā, un vismaz 13 citi ievainoti, arī 11 ugunsdzēsēji, ziņo vietējās varasiestādes.

Trīs cilvēki pazuduši bez vēsts, norādīja Odas prefektūra.

Iedzīvotāji un tūristi tiek aicināti palikt savās mājās, ja vien viņiem nav likts evakuēties.

Kā norādīja Francijas ekoloģisko pārmaiņu ministre Agnese Panjē-Rinašēra, ugunsgrēks, kas izcēlās Ribotas ciematā, ir lielākais, kādu Francija pieredzējusi kopš 1949.gada.

Dienvideiropā šovasar notikuši vairāki lieli ugunsgrēki.

Pagājušajā mēnesī meža ugunsgrēkā, kas sasniedza Francijas otru lielāko pilsētu Marseļu, cieta aptuveni 300 cilvēku

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
FOTO. Daudzus satrauc saules neparastais izskats virs Latvijas. Kādi procesi notiek gaisā?
Dienvidkorejā plosās savvaļas ugunsgrēki, bojā gājušo skaits turpina pieaugt
VIDEO. Kā tad pavasaris bez kūlas sērgas – cik simti šādu uzgunsgrēku šogad jau dzēsti?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.