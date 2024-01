Ekrānšāviņš no “X” @ERR News, @errnews

Gadās arī kaimiņiem. Igaunijas dzelzceļš tehniskas kļūmes dēļ ierobežo vilcienu ātrumu







Desmitiem Igaunijas dzelzceļa pārbrauktuvju var būt tehniska problēma, kas uz laiku atspējo brīdinājuma gaismas signālus pārbrauktuvēs. Ātruma ierobežojumi tāpēc tiks noteikti 39 dzelzceļa pārbrauktuvēs, līdz Igaunijas dzelzceļš šo problēmu atrisinās, tā vēsta portāls ERR.ee.

No jaunā gada vilcienu pasažieriem Igaunijā būs jāplāno ilgāks brauciena laiks nekā ierasts, jo līnijās Tapa-Narva, Tapa-Tartu un Tartu-Valga vilcieniem, tuvojoties pārbrauktuvei, būs krietni jāsamazina ātrums, lai izvairītos no negadījumiem.

Savienojumam starp vilcienu un sliedēm jābūt nepārtrauktam, bet vēl neatklātā vietā esoša kļūme rada septiņu līdz 10 sekunžu pārtraukumus.

“Problēma ir uz pārbrauktuvēm. Pēc dzelzceļa pārbrauktuves brīdinājuma gaismas ieslēgšanas tās var uz īsu brīdi nodzist, jo ir īslaicīgs pārtraukums starp infrastruktūru un vilcienu. Tā rezultātā, transportlīdzeklim tuvojoties pārbrauktuvei, šoferis var saņemt maldinošu ziņu, ka braukt atļauts,” sacīja Igaunijas dzelzceļa drošības menedžeris Tarvi Viisalu.

Tā notika pērn 9.novembrī, kad Lēnes-Viru apriņķa Kabalā automašīna ietriecās vilcienā. Vēl viena līdzīga situācija notika 2022. gada pavasarī Tartu pie Ropkas pārbrauktuves, kad sadūrās pasažieru vilciens un kravas automašīna.

“Analizējot šos un citus gadījumus, esam konstatējuši sakritību, kura pārbrauktuve neadekvāti reģistrē vilciena pienākšanu un līdz ar to neiedarbina ne signālus, ne vārtus,”

sacīja Prīts Pallu, TTJA dzelzceļa nodaļas vadītājs. Igaunijas dzelzceļam tagad ir laiks līdz jūnija beigām, lai noskaidrotu kļūmes cēloni. Šobrīd Igaunijā uz dzelzceļa atļautais braukšanas ātrums ir 120 kilometri stundā, bet pārbrauktuvēs – 60 km/h.

Ātruma ierobežojumu ieviešana nozīmē ilgāku brauciena laiku. No Tallinas uz Narvu no 2.janvāra vilcieni kursēs par deviņām līdz 15 minūtēm ilgāk, savukārt no Tallinas uz Tartu – par divām līdz deviņām minūtēm ilgāk atkarībā no atiešanas laika.

Elron, TTJA un Igaunijas dzelzceļš uzsver, ka autovadītājiem jābūt īpaši modriem un jāpārliecinās, ka viņi droši šķērso dzelzceļu.

