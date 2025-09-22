Federico Gambarini/dpa

Gaidāms dzestrs rīts, taču diena būs saulaināka. Laika prognoze otrdienai 0

LETA
15:02, 22. septembris 2025
Ziņas Dabā

Otrdien Latvijā būs dzestrs rīts, dienā visā valstī spīdēs saule, bet gaidāmi arī lietus mākoņi, prognozē sinoptiķi.

Naktī Latgales dienvidos nedaudz līs, Kurzemē un Vidzemē vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs neliels rietumu, dienvidrietumu vējš, piekrastē saglabāsies stiprāks vējš – ar brāzmām līdz 14 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs +5..+10 grādi, piekrastē – līdz +13 grādiem.

Dienā sauli tikai brīžiem aizsegs mākoņi, kas vietām – galvenokārt Vidzemē – atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkons, krusa un lielas vēja brāzmas. Valdošais būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +13..+16 grādiem.

Rīgā nedēļas otrajā dienā gaidāms neliels mākoņu daudzums, tomēr iespējams īslaicīgs lietus. Lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš pāries ziemeļrietumu vējā. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +9 grādiem, piepilsētā – līdz +6..+8 grādiem. Pēcpusdienā termometra stabiņš svārstīsies ap +15 grādiem.

