Garšu ceļojums katru mēnesi ar starptautisku uzkodu abonēšanas pakalpojumu “Snakky” 0
Latvijā pieejams pirmais starptautiskais uzkodu abonēšanas pakalpojums “Snakky”, kas piedāvā ik mēnesi saņemt īpaši atlasītu uzkodu kastīti no citas pasaules valsts. Pakalpojuma galvenā ideja ir iespēja iepazīt dažādu valstu kulināro daudzveidību un kultūras nianses, nogaršojot autentiskus produktus no konkrētā reģiona.
Katru mēnesi abonenti saņem kastīti ar uzkodām, kas importētas no attiecīgās valsts. Tajā parasti iekļautas saldas, sāļas un citas unikālas uzkodas, kas raksturo konkrētās valsts garšu tradīcijas un ēšanas paradumus. Kastīšu saturs regulāri mainās, un valsts katru mēnesi ir pārsteigums, katrā kastītē iekļautas vismaz 13 dažādas uzkodas un viens dzēriens.
Līdz šim “Snakky” piedāvājumā bijušas uzkodas no vairākām pasaules valstīm, tostarp Kolumbijas, Brazīlijas, Filipīnām un Indijas. Pakalpojums paredzēts ne tikai uzkodām ikdienā, bet arī kā kopīga pieredze. To iespējams izmantot degustācijas vakariem ar draugiem, randiņam ar savu otru pusīti, ģimenes aktivitātēm vai kā dāvanu tuvākajiem, tāpat katrai kastītei pievienota izglītojoša informācija par konkrēto valsti un tās kultūru.
Abonementu iespējams izvēlēties dažādiem termiņiem, un piegāde tiek organizēta katru mēnesi pēc maksājuma veikšanas. Klienti saņem uzkodas, kas lielākoties nav pieejamas vietējos mazumtirdzniecības tīklos, nodrošinot jaunu garšu un produktu iepazīšanas pieredzi.
“Snakky” pakalpojums tagad pieejams arī Latvijā, paplašinot uzkodu izvēli ar starptautisku saturu un piedāvājot iespēju regulāri iepazīt dažādu valstu kulinārās tradīcijas.
Plašāka informācija: https://snakkybox.com/