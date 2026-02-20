Foto: Ivars Soikāns/LETA

Pie plīts aizdegās malka un grīda: Smiltenes novadā cietis cilvēks 0

LETA
9:09, 20. februāris 2026
Ziņas Latvijā

Ceturtdien Smiltenes novada Gaujienas pagastā, pie plīts aizdegoties grīdai un malkai, cietis cilvēks, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

Izsaukumu glābēji saņēma ap plkst. 13. Divstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī pie plīts dega grīda un malka viena kvadrātmetra platībā. Cietušo glābēji nodeva mediķiem.

Savukārt ap plkst. 20 saņemts izsaukums uz Rēzeknes novada Čornajas pagastu, kur vienstāva dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji trīs kvadrātmetru platībā. Pirms glābēju ierašanās no mājas evakuējās deviņi cilvēki.

Aizvadītajā diennaktī glābēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega vieglās automašīnas, sadzīves mantas, atkritumi, vadi, ražošanas ēka, dzīvojamā māja un piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens.

Dienests saņēma 45 izsaukumus – 14 uz ugunsgrēku dzēšanu, 19 uz glābšanas darbiem, bet 12 izsaukumi bija maldinājumi.

