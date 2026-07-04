VIDEO. Tiešraides piekūnu jaunuļi viens pēc otra dodas savos pirmajos lidojumos 0
Pēc nedēļām ilgas gaidīšanas, uzņēmuma “Sadales tīkls” populārajā lauku piekūnu jeb peļu vanadziņu tiešraides būrī ir pienākusi lielā un saviļņojošā diena. Agrā rīta stundā, precīzi pulksten 6.38, jaunie un spēcīgie putni viens pēc otra uzsāka drosmīgu un izšķirošu soli, pametot līdz šim tik drošo būri, lai dotos savos pirmajos patstāvīgajos lidojumos lielajā dzīvē.
Kā vēsta uzņēmums, šajā ligzdošanas sezonā būrī sekmīgi saimniekoja un par brangiem medniekiem izauga pieci lauku piekūnu jaunuļi. Gluži kā īstas lidmašīnas, piekūnu jaunuļi laikus ieguva katrs savu unikālo “borta numuru”, kas precīzi sakrīt ar attiecīgā putna plastmasas krāsu gredzena apzīmējumu. Šajā piecīšu komandā darbojās jaunuļi ar identifikācijas zīmēm EEA, EEC, EEE, EEH un EEL, un kā pirmie drosmi lidot ārpus būra robežām šajā rītā demonstrēja tieši putni ar gredzenu apzīmējumiem EEH un EEA.
Visi pieci jaunie piekūni šobrīd veiksmīgi uzsākuši savas gaitas Latvijas debesīs, un dabas mīļotāji viņiem neklātienē vēl labvēlīgus laikapstākļus un pašu galveno – īsto “peļu vēju”, kas palīdzēs turpmākajās medībās.