Foto: AP/SCANPIX/LETA

Tramps atsaucas uz Ķīnas iejaukšanos un brīdina par “šokējošu neaizsargātību” ASV vēlēšanu sistēmā 0

Pievieno LA.LV
LETA
7:55, 17. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien teica jaunu uzrunu valstij, kurā atkārtoja apgalvojumus par vēlēšanu krāpniecību un Ķīnas iejaukšanos ASV vēlēšanās.

TV24
Šobrīd vāc parakstus petīcijai Krievijā, lai Putinu apveltītu ar ārkārtas pilnvarām un Baltiju pasludinātu par “Krievijas suverenitātes” zonu
Kokteilis
Atrasts nav zagts? STOP! 7 atrasti priekšmeti, ko nekādā gadījumā nevajag nest mājās
Kokteilis
“Beidzot akcija, kas tiešām noder!” Veikalā pamanītā cenas zīme liek cilvēkiem smieties
Lasīt citas ziņas

Trampa apgalvojumi par “šokējošu neaizsargātību” ASV vēlēšanu sistēmā varētu kļūt par pamatu republikāņiem apstrīdēt novembrī gaidāmo ASV vidustermiņa vēlēšanu rezultātus.

Tramps pieminēja “nozagtas vēlēšanas,” atsaucoties uz paša neatzīto sakāvi 2020. gada prezidenta vēlēšanās, kurās uzvarēja Džo Baidens no Demokrātu partijas.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Aizsaulē devusies viena no Kardašjanu ģimenes sievietēm
Kokteilis
VIDEO. Pēteris Apinis pārtrauc darbu TV24 un publicē atzīšanās video
“Nezināju, kas tajos slēpjas!” Sieviete iztīra priekšmetu, kas atrodas katrā mājā un ir pārsteigta par redzēto

Tramps sacīja, ka viņš atslepeno milzīgu daudzumu izlūkošanas datu, kas cita starpā parāda to, ka Ķīna nelikumīgi ieguvusi informāciju par 220 miljoniem ASV vēlētāju.

“Gadu gaitā, sākot ar 2020. gada vēlēšanu ciklu, Ķīnas Tautas Republika īstenoja to, kas uzskatāma par vēsturē lielāko vēlēšanu datu kompromitēšanu,” sacīja Tramps televīzijas pārraidītajā uzrunā no Baltā nama.

Tramps arī apgalvoja, ka četros štatos balsošanai vēlēšanās ir reģistrēti vairāk nekā 250 000 cilvēku, kas nav ASV pilsoņi.

ASV prezidents pēc tam kritizēja ASV telekanālus, tostarp ABC un NBC, kas atteicās pārtraukt savas programmas, lai pārraidītu viņa uzrunu tiešraidē. Tramps aicināja atsaukt šo telekanālu licences un nepamatoti norādīja, ka tie bijuši iesaistīti vēlēšanu krāpniecības mēģinājumos.

“Tie un citi mediju jomā ir daļa no sazvērestības. Šādai krāpniecībai vajadzētu nozīmēt to licenču atsaukšanu. Tie izmanto mūsu publisko daudzmiljardu dolāru vērto ēteru pilnīgi par velti. Tie neko nemaksā,” sacīja Tramps.

Tramps savā uzrunā maz pieminēja jautājumus, kas varētu vairāk interesēt vēlētājus, piemēram, karu pret Irānu un valsts ekonomiku.

Tramps savu iepriekšējo uzrunu valstij teica 1. aprīlī, kad viņš pirmoreiz publiski pamatoja karu pret Irānu vairāk nekā mēnesi pēc ASV un Izraēlas militārās kampaņas sākuma.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Tramps par Putinu un kara beigām: “Domāju, ka viņš ir gatavs noslēgt vienošanos”
Plānu maiņa! Tramps pēkšņi paziņo par jaunu stratēģiju saistībā ar Hormuza šauruma šķērsošanu
Vai Krievijas specdienesti pielikuši pirkstu Lindsija Greiema nāvē? Tramps pasaka, ko domā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.