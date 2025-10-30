“Iet politikā nozīmē apzināti iet uz grūtībām!” Zatlers par politikas smago ikdienu 1
Politika bieži tiek uztverta kā netīrs vai smags darbs, taču bijušais Valsts prezidents Valdis Zatlers TV24 raidījumā “Nedēļa. Post. Scriptum” uzsver – iešana politikā nozīmē apzināti doties uz grūtībām, un tieši tādēļ daudzi no tās izvairās. Viņaprāt, sabiedrībā trūkst uzticības un cieņas pret tiem, kas politiku izvēlas kā kalpošanu valstij.
Latvijas valstī ir divas ļoti apgrūtinošas sērgas – konkurss un iepirkums. Zatlers norāda, ka tas ļoti traucē, jo cilvēki viens otram neuzticas, un labticīgās shēmas konkurss un iepirkums nereti pārvēršas par sautīgu rezultātu sasniegšanu.
Zatlers uzsver, ka daudzi cilvēki neiet politikā tikai tāpēc, ka politiķa ikdiena ir smaga un ne visi cilvēki tam ir gatavi. Viņš provizoriski jautā: cik vispār cilvēki ir gatavi iet grūtībās, ja no tām var izvairīties? “Iet politikā nozīmē apzināti iet uz grūtībām,” viņš skaidro.
Ētiskā domāšana un godaprāts politikā jāpaceļ jaunā līmenī, un jāpanāk, ka iešana politikā tiek uzskatīta par godu. Šobrīd, ja cilvēks izlemj iet politikā, viņam bieži pieliek birku, kas nav pozitīva. Zatlers uzskata, ka ir nepieciešams pozitīvāk izcelt politiķus, kuri savus darba pienākumus pilda godprātīgi.
Viņš norāda, ka, ja valdība nepiepilda katra cilvēka vēlmes, tad tā tiek uzskatīta par sliktu, taču valdības uzdevums ir līdzsvarot cilvēku vēlmes un skatīties, cik lielā mērā valsts budžets to var atļauties. Latvijā, tiklīdz tavas vēlmes nav apmierinātas, cilvēki ir neapmierināti ar valdību.
Zatlers piebilst, ka visi sabiedrības slāņi kopumā dzīvo daudz labāk nekā jebkad agrāk.