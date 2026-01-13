“Igauņiem īpaši labi izdodas pārdot savu projektu.” Dzelme atklāj galveno risku “Rail Baltica” īstenošanā 0
Par projektu, kas ilgst jau vairākus gadus un daudziem rada šaubas, TV24 raidījumā “Uz līnijas” runāja SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdes priekšsēdētājs Māris Dzelme. Viņš atklāja, ka lielākais risks, kas apdraud “Rail Baltica” projekta īstenošanu, ir finansējuma saņemšana laikā, lai projektu būtu iespējams pabeigt līdz 2030. gadam.
Šī problēma neattiecas tikai uz Latviju – ar līdzīgiem izaicinājumiem saskaras visas trīs Baltijas valstis. “Igauņiem īpaši labi izdodas pārdot savu projektu,” atzīst “Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdes priekšsēdētājs.
Plašāk skaties video!