“Igauņiem īpaši labi izdodas pārdot savu projektu.” Dzelme atklāj galveno risku “Rail Baltica” īstenošanā 0

LA.LV
8:18, 13. janvāris 2026
Viedokļi

Par projektu, kas ilgst jau vairākus gadus un daudziem rada šaubas, TV24 raidījumā “Uz līnijas” runāja SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdes priekšsēdētājs Māris Dzelme. Viņš atklāja, ka lielākais risks, kas apdraud “Rail Baltica” projekta īstenošanu, ir finansējuma saņemšana laikā, lai projektu būtu iespējams pabeigt līdz 2030. gadam.

Kokteilis
Slapjš uzvalkā, bailes no Porziņģa un brauciens uz krematoriju – Raimonda Paula joku izlase, kas sasmīdina līdz asarām 17
Ja tavs vārds sākas ar vienu no šiem pieciem burtiem, tev ir paveicies
Kokteilis
Astrologi sarindojuši zodiaka zīmes pēc prāta spējām: pirmo vietu aizņem Dvīņi, bet pēdējo…
Lasīt citas ziņas

Šī problēma neattiecas tikai uz Latviju – ar līdzīgiem izaicinājumiem saskaras visas trīs Baltijas valstis. “Igauņiem īpaši labi izdodas pārdot savu projektu,” atzīst “Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdes priekšsēdētājs.

Plašāk skaties video!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Bēdīgi slaveno pāli Daugavā šogad iekonservēs; visdrīzāk uz četriem gadiem
“Rail Baltica” pamattrases projektēšanas vadību Latvijā nodod “Eiropas dzelzceļa līnijām”
TV24
Vai par “Rail Baltica” izbūvi esam aizmirsuši? Satiksmes ministrijas pārstāvis skaidro, kad gaidāma projekta pabeigšana
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.