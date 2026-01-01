“Rail Baltica” pamattrases projektēšanas vadību Latvijā nodod “Eiropas dzelzceļa līnijām” 0
Dzelzceļa projekta “Rail Baltica” pamattrases projektēšanas vadību Latvijā no šodienas nodod projekta nacionālajam ieviesējam SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” (EDzL), aģentūru LETA informēja Satiksmes ministrijā (SM).
2025. gada decembrī tika parakstīts trīspusējs līgums starp Baltijas valstu kopuzņēmumu AS “RB Rail”, EDzL un SM par “Rail Baltica” pamattrases Latvijā projektēšanas vadības funkciju nodošanu no šodienas nacionālajam projekta ieviesējam – EDzL.
Minētās funkcijas nodotas atbilstoši projekta vadības līgumam, kas stājās spēkā 2024. gada 28. februārī un ir noslēgts starp kopuzņēmumu AS “RB Rail”, visu trīs Baltijas valstu nacionālajiem projekta ieviesējiem un atbildīgajām ministrijām.
Ministrijā atzīmē, ka projektēšanas vadības funkciju nodošana EDzL noslēdz pārejas posmu Latvijā, lai pilnā apmērā ieviestu projekta vadības līgumu atbilstoši projekta ieviesēju atbildības sadalījumam. Tādējādi, līdzīgi kā Igaunijā un Lietuvā, pamattrases projektēšanas un ekspertīzes darbi būs projekta nacionālā ieviesēja atbildība.
Trīspusējais projektēšanas vadības funkcijas nodošanas līgums paredz nodot “Rail Baltica” pamattrases Latvijā pabeigtos un procesā esošos projektēšanas darbus posmos “Vangaži-Salaspils-Misa” (DS2), “Igaunijas/Latvijas robeža-Vangaži” (DS3) un “Misa-Latvijas/Lietuvas robeža” (DS4), kā arī projektēšanas ekspertīzes darbus.
Vienlaikus SM veiks grozījumus arī EDzL deleģēšanas līgumā.
Ministrijā skaidro, ka līdz ar projektēšanas vadības funkciju EDzL arī pārņems projektēšanas darbos iesaistītos darbiniekus, kuri kopuzņēmumā “RB Rail” pildīja tehniskā projekta vadītāja, vietnieka, koordinatora un ekspertīzes projekta vadītāja, kā arī ceļu inženiera amata pienākumus. Darbinieku pāreja uz EDzL notiks atbilstoši Latvijas Darba likuma prasībām.
Tādējādi turpmāk EDzL atbildībā būs “Rail Baltica” pamattrases Latvijā projektēšana un būvniecība, punktveida objektu projektēšana un būvniecība, kā arī nekustamo īpašumu atsavināšana “Rail Baltica” vajadzībām, infrastruktūras pārvaldības sistēmas izveide Latvijā un sadarbība ar Baltijas valstīm, veidojot vienotu infrastruktūras pārvaldību visā “Rail Baltica” līnijā.
Jau vēstīts, ka atbilstoši jaunākajai “RB Rail” informācijai “Rail Baltica” pirmās kārtas izmaksas Baltijā varētu sasniegt 14,3 miljardus eiro, no tiem Latvijā – 5,5 miljardus eiro, tomēr ir iespējams potenciāls ietaupījums līdz 500 miljoniem eiro no tehnisko risinājumu optimizācijas, kā arī ir iespējami citi ietaupījumi.
Kopējās projekta izmaksas atbilstoši izmaksu un ieguvumu analīzei Baltijā var sasniegt 23,8 miljardus eiro. Iepriekšējā izmaksu un ieguvumu analīzē 2017. gadā tika lēsts, ka projekts kopumā izmaksās 5,8 miljardus eiro.
“Rail Baltica” projekts paredz izveidot Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai, lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas valstis būtu iespējams savienot ar citām Eiropas valstīm. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 kilometru garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar vilcienu maksimālo ātrumu 240 kilometri stundā.
EDzL ir valstij pilnībā piederoša kapitālsabiedrība, un tās pamatkapitāls ir 4,445 miljoni eiro.