Ilgvars Kļava: "Ukraiņi nemetīs ugunī par velti savus karavīrus un savu karavīru dzīvības"







“Ja mēs runājam par militāro plānu, kā uzvarēt, protams, ka nekāda Igaunija nevar Ukrainai militāro plānu uzrakstīt. Vienīgie, kas raksta militāro plānu Ukrainai, kā viņi var uzvarēt, tas ir Zalužnijs un Ukrainas bruņotie spēki, pat ne prezidents. Prezidents tikai ietekmē,” tā TV24 raidījumā “Globuss” pauda Latvijas vēstnieks Ukrainā Ilgvars Kļava, apspriežot karu Ukrainā.

Ar amerikāņiem, protams, ukraiņi sadarbojas un “koordinējas” un esot ieteikumi no amerikāņiem. “Kā varēja saprast no tās informācijas, kas parādījās atklātībā, analizējot šo te vasaras pretuzbrukumu, tad viedokļi atšķīrās. Amerikāņiem atšķīrās no ukraiņiem par to, kurā virzienā būtu prioritāri jāuzbrūk un kādi resursi…Tur diezgan nopietni atšķīrās, un arī, ar kādām metodēm tas būtu jāpanāk,” komentēja Latvijas vēstnieks Ukrainā Kļava.

Vienā brīdī bijusi būtiska atšķirība viedokļos starp amerikāņiem un Ukrainas militāristiem. Runājot par ukraiņu pretuzbrukumu Krievijai pagājušā gada vasarā, tā panākumi neesot bijuši atkarīgi tikai no ukraiņu armijas spēku varēšanas, bet arī no oponentiem un no tā, kā viņi bija sagatavojušies, piebilda Kļava.

“Tur bija objektīvi priekšnoteikumi tam iznākumam, kādu mēs šobrīd vērojam frontē. Tāpēc, ka Krievijas agresoriem bija laika periods, kurā viņi varēja nocietināt šo te frontes līniju – sataisīt vairākas nocietinājuma līnijas, nomīnēt to visu, nobetonēt, tur visādus prettanku slazdus izveidot un tā tālāk. Savilkt artilēriju, savilkt dronus. Un tajos sektoros, kur, visticamāk, sākās Ukrainas spēku uzbrukums, tas spēku samērs nebija tik daudz par labu ukraiņiem,” tā sprieda Kļava, vērtējot pērnā gada ukraiņu armijas īstenoto pretuzbrukumu.

Un vēl viens faktors, ko Kļava uzsvēra TV24 raidījumā “Globuss”, bijis tas, ka ukraiņi nav gribējuši karot tā, kā karo krievi, proti, ka “pilnībā nerēķinās ar cilvēku dzīvībām un ar masu mēģina paņemt”. “Vienkārši ukraiņi to nevar atļauties! Viņi vērtē savus karavīrus un savus cilvēkus daudz augstāk. Un, ja viņi redz, tad viņi nemetīs ugunī par velti savus karavīrus un savu karavīru dzīvības,” tā par kara gaitu Ukrainā izteicās Latvijas vēstnieks Ukrainā Kļava.

