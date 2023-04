“Ģimenes ārstu par to var sodīt. Tāda ir sistēma – kolēģi baidās!” Par ko runā Ārstu biedrības prezidente? Ieteikt







Ja ģimenes ārsts pārsniedz apjomu, ko viņam paredzēts izrakstīt – receptes, nosūtījumus, – par to ārstu var sodīt, var uzlikt ļoti nopietnu naudas sodu un kolēģi par to ļoti baidās. Var sodīt dakteri par to, ka par daudz uz analīzēm cilvēki sūtīti, par to, ka pārtērēti vidējie paredzētie līdzekļi, to TV24 raidījumam “Nedēļa. Post scriptum” atklāja Ilze Aizsilniece, Latvijas Ārstu biedrības prezidente.

Nacionālais veselības dienests gan saprotot, ka cilvēkus vienkārši tāpat jau bieži nesūta – ir pieaudzis hronisko vainu skaits un attiecīgi tam vajag izmeklējumus, sodu par to neliek, bet draudu vēstules ārsti vienalga saņem, situāciju apraksta Aizsilniece.

Vai sistēma ir normāla, ka ārstam jādomā par to, vai cilvēkam drīkst izrakstīt kompensējamos medikamentus?

Aizsilniece saka, ka ārsts izrakstīs šīs zāles, bet jautājums esot par to, cik ļoti dakteris būs nobijies un baidīsies to darīt. Personīgi viņa nebaidoties, tāpat arī, redzot, ka esošais medikaments nav efektīvs, Aizilniece nebaidoties izrakstīt to, kas cilvēkam patiešām palīdz, nevis lētu analogu.

“Šīs lietas veselības aprūpē ir jāsakārto! No vienas puses kāds ir centies kompensējamo medikamentu sistēmu padarīt mākslīgi pieejamāku ar starptautiski nepatentēto nosaukumu izrakstīšanu, bet no otras puses ir dažādas nejaukas blakusparādības,” saka Aizsilniece. Sistēma esot šādi lētāka valstij, bet realitātē cilvēkam tiešām palīdz reizēm tikai vienas konkrētas zāles, turklāt arī ticība uzlabojumiem ir ļoti svarīga.