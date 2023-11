Ināra Pētersone: Jo jēgpilnāk iztērēti iekasētie nodokļi, jo pozitīvāka veidojas attieksme pret to maksāšanu Ieteikt







Vai tagad cilvēki Latvijā labprātāk maksā nodokļus? Šādu jautājumu TV24 raidījumā “Preses klubs” uzdeva bijušajai VID ģenerāldirektorei (2013-2016) un pašreizējai LDDK [Latvijas Darba devēju konfederācija] viceprezidentei Inārai Pētersonei, uz ko viņa atbildēja, sakot, ka valstīs, kurās dzīvo, sabiedrība nelabprāt maksā šos nodokļus.

“Šeit ir runa par attieksmi – jo tu vairāk saproti, kur tie tiek iztērēti jēgpilni, ar kaut kādu mērķi, tad arī tā kultūra veidojas. Arī mūsu sabiedrībā, es domāju, veidojas pozitīvāka attieksme. Protams, tāpat ir, kur nelabprāt to dara un arī izvairās no [nodokļu] maksāšanas, bet to kļūst arvien mazāk, jo, pirmkārt, mainās paaudzes kā tādas un arī attieksme pret šiem pienākumiem, kas mums ir, jo nodokļu maksāšana – tas ir mans pienākums,” tā atzina LDDK viceprezidente Pētersone, diskutējot par nodokļu maksāšanu.

Nodokļu maksāšanai jēgu – grūdienu – iedevis arī Covid-19, domā Pētersone. “Ņemot vērā, ka šī te palīdzība no valsts puses tad, kad bija apturēts un viena daļa cilvēku nevarēja nodarboties ar uzņēmējdarbību un nebija šie ienākumi, kas bija sasaistīti arī ar samaksātajiem nodokļiem – tas lika vairāk aizdomāties par to, kāpēc es maksāju nodokļus,” tā pieļauj Pētersone.

Arī veselības kontekstā runājot, kur sākotnēji bijuši ieviesti “divi grozi” – ja maksā nodokļus, tad saņem “visu paku”, ko šobrīd, bet ja nemaksā nodokļus un neesi tajās “atbrīvojamās grupās” – vecs cilvēks, slims vai bērns, tad saņemsi tikai neatliekamo medicīnisko palīdzību, kas tagad ir atcelts un visiem ir vienādi, bet tieši šī diskusija, pēc Pētersones domām, veicināja sabiedrību domāt par nodokļu nomaksu.

“Ne par velti tie rēķini, kad no stacionāra izrakstās, redzi, kādi tie būtu, par ko valsts samaksā – tie cipari tiešām ir lieli, reti kurš to var samaksāt pats,” tā Pētersone komentēja TV24 raidījumā “Preses klubs”, atbildot uz jautājumu, vai šobrīd Latvijas iedzīvotāji sākuši labprātāk maksāt nodokļus.

