Cilvēki sociālajos medijos dalījušies ar kādu stāstu, kas liek aizdomāties un kura izlasīšana, iespējams, var glābt dzīvības. Tas ir atgādinājums ikvienam, cik svarīgi mums visiem ir turēt acis vaļā par apkārt notiekošo, pievērst uzmanību arī šķietamiem sīkumiem.

Nav gan pilnībā skaidrs, kas ir šī stāsta pirmavots, taču šoreiz tam nav būtiskas nozīmes, svarīgāks ir vēstījums, kas tajā pausts.

“Piknika laikā meitene paklupa un nokrita. Viņai tika piedāvāts izsaukt ātro palīdzību, taču viņa visiem apliecināja, ka viss ir kārtībā un tikai jauno apavu dēļ paklupusi uz akmens. Tā kā viņa izskatījās nedaudz bāla un drebēja, viņi palīdzēja notīrīties un atnesa viņai šķīvi ar ēdienu.

Atlikušo dienas daļu Inga pavadīja jautri un mierīgi. Vēlāk meitenes vīrs piezvanīja visiem un teica, ka viņa sieva nogādāta slimnīcā un pulksten 23:00 mirusi. Piknikā viņai bija insults.

Ja tikai viņas draugi zinātu, kā izskatās insulta pazīmes, viņa varētu būt dzīva vēl šodien. Daži cilvēki nenomirst uzreiz. Viņi bieži nonāk situācijā, kurā viņiem vēl ilgi var palīdzēt.”

Te ļoti vērtīgi atgādināt, kā var atpazīst insulta upuri, lai sniegtu atbilstošu palīdzību.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ieteikumi var noderēt!

Insulta tests ĀTRI, kas palīdz atpazīt insulta pazīmes

Ā – atsmaidi! Smaids parāda, vai acs vai mutes kaktiņš sejas vienā pusē nav noslīdējis uz leju.

T – turi rokas! Vienlaikus paceļot un noturot abas rokas, redzams, vai viena no tām nav vājāka un nenoslīd uz leju.

R – runā! Pārbaude atklās, vai cilvēks var pateikt vai atkārtot vienkāršu teikumu.

I – izsauc palīdzību! Nespējot veikt kaut vienu no šīm darbībām, nekavējoties jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība, zvanot 113.

AVOTS: Parsirdi.lv
