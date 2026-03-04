Ajatolla Hamenei
Ajatolla Hamenei
Foto. Scanpix/Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Irānā gatavojas ievēlēt nākamo līderi: par Hamenei pēcteci var kļūt viņa dēls, taču pastāv bažas… 0

LETA
10:00, 4. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Otrdien tikusies Irānas Ekspertu asambleja, kas ir atbildīga par nākamā Irānas augstākā līdera ievēlēšanu, un nogalinātā ajatollas Ali Hamenei dēls kļuvis par nepārprotamu favorītu, vēsta laikraksts “New York Times”, atsaucoties uz trim Irānas amatpersonām, kas ir pazīstamas ar diskusijām.

Eskalācija Tuvajos Austrumos sasniegusi jaunu līmeni: Irāna izteikusi oficiālu brīdinājumu Eiropas valstīm 2
Mēness pamet Zemi? Šobrīd debesu jumā notiek neatgriezeniskas lietas, tās ietekmēs visu 2
Kokteilis
Vai kāds ir teicis, ka tev ir “veca dvēsele”? Iespējams, atbilde slēpjas tavā dzimšanas datumā
Lasīt citas ziņas

Bija plānots, ka jau trešdienas rītā Modžtabs Hamenei tiks pasludināts par sava tēva pēcteci, taču tad radās bažas, ka tas varētu padarīt viņu par ASV un Izraēlas mērķi, sacīja sarunu dalībnieki.

Modžtabam Hamenei ir ciešas saites ar Islāma revolūcijas gvardes korpusu, un tieši gvarde rosinājusi viņa ievēlēšanu, norādot, ka viņš ir kvalificēts vadīt Irānu šajā krīzes laikā, vēsta laikraksts.

CITI ŠOBRĪD LASA
Ienākumi var sarukt par ceturto daļu: eksperts kritizē ideju par 2. līmeņa priekšlaicīgu izņemšanu
Kokteilis
“To, ko tikko redzēju…” Dreimanes jaunais draugs atklāj, ko domā par mīļotās kaislīgajām ainām ar šarmanto Andri Buli
Vai konflikts Tuvajos Austrumos var ievilkt NATO karā? Sprūds vērtē bīstamo eskalāciju

Saskaņā ar laikraksta informāciju citi kandidāti finālā bija Alireza Arafi, garīdznieks un jurists, pēc ajatollas Hamenei nāves izveidotās pagaidu padomes dalībnieks, un Hasans Homeini, Islāma revolūcijas līdera ajatollas Ruhollas Homeini mazdēls.

Laikraksts norāda, ka Arafi un Homeini tiek uzskatīti par mēreniem politiķiem. Homeini ir saistīts ar reformistu spārnu, kas atbalsta politisko un sociālo ierobežojumu atvieglošanu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Ķīna caur slepeniem kanāliem sākusi izdarīt spiedienu uz Irānu: zināms, ko tā sola pretī
“Ja viņi to izdarīs..” Tramps atstājis bīstamus norādījumus, ko darīt, ja Irāna mēģinās viņu nogalināt
Pēc Ali Hamenei nāves viens no pasaules ietekmīgākajiem līderiem joprojām klusē: uzmanību piesaista arī kāds zīmīgs fakts
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.