Irānā gatavojas ievēlēt nākamo līderi: par Hamenei pēcteci var kļūt viņa dēls, taču pastāv bažas… 0
Otrdien tikusies Irānas Ekspertu asambleja, kas ir atbildīga par nākamā Irānas augstākā līdera ievēlēšanu, un nogalinātā ajatollas Ali Hamenei dēls kļuvis par nepārprotamu favorītu, vēsta laikraksts “New York Times”, atsaucoties uz trim Irānas amatpersonām, kas ir pazīstamas ar diskusijām.
Bija plānots, ka jau trešdienas rītā Modžtabs Hamenei tiks pasludināts par sava tēva pēcteci, taču tad radās bažas, ka tas varētu padarīt viņu par ASV un Izraēlas mērķi, sacīja sarunu dalībnieki.
Modžtabam Hamenei ir ciešas saites ar Islāma revolūcijas gvardes korpusu, un tieši gvarde rosinājusi viņa ievēlēšanu, norādot, ka viņš ir kvalificēts vadīt Irānu šajā krīzes laikā, vēsta laikraksts.
Saskaņā ar laikraksta informāciju citi kandidāti finālā bija Alireza Arafi, garīdznieks un jurists, pēc ajatollas Hamenei nāves izveidotās pagaidu padomes dalībnieks, un Hasans Homeini, Islāma revolūcijas līdera ajatollas Ruhollas Homeini mazdēls.
Laikraksts norāda, ka Arafi un Homeini tiek uzskatīti par mēreniem politiķiem. Homeini ir saistīts ar reformistu spārnu, kas atbalsta politisko un sociālo ierobežojumu atvieglošanu.