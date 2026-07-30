Izdota Pētera Lazdas grāmata “Man Kāds liek patiesību teikt” – autora skatījums uz Latvijas valsti un demokrātiju 0
Izdota jurista, Latvijas neatkarības atjaunotāja un Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka Pētera Lazdas grāmata “Man Kāds liek patiesību teikt”, kurā autors apkopo savas dzīves pieredzi, pārdomas par Latvijas attīstību un vērtējumu par valsts politiskajiem procesiem.
Grāmatas priekšvārdā Helēna Strelkova (Migliniece) raksta, ka šis darbs viņu pārsteidzis ar atklātību un drosmi runāt par sarežģītiem jautājumiem. Viņas ieskatā grāmata var palīdzēt ikvienam, kurš vēlas padarīt savu dzīvi laimīgāku, darot laimīgus citus.
Kā norāda izdevuma autors, grāmata ir viņa skatījums uz vairāk nekā 30 gadu laikā notikušo Latvijā, kritiski vērtējot partiju sistēmu un tās ietekmi uz valsts attīstību. Tajā aprakstīta arī paša Pētera Lazdas pieredze, tostarp cīņa par padomju laikā noteiktās psihiatrijas diagnozes atcelšanu un pārdomas par sabiedrību, valsts pārvaldi un demokrātiju.
Autors grāmatu raksturo kā aicinājumu cienīt patiesību un meklēt ceļu uz atbildīgāku valsts pārvaldību.
Izdevumā aplūkotas dažādas tēmas, tostarp partokrātija Latvijā, Satversmes tiesas lēmumi, Vācijas psihiatru atzinums par autoru, kā arī publicēta uzruna valsts pārvaldes ierēdņiem un amatpersonām un pārdomas par Latvijas nākotni.
Pēteris Lazda ir jurists, viens no Latvijas neatkarības atjaunotājiem, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks, Tukuma novada Goda pilsonis un Dānijas Lauritsena Brīvības balvas laureāts. Kā norādīts izdevuma aprakstā, Vācijas psihiatru konsīlijs viņu atzinis par garīgi veselu un par PSRS represīvās politikas upuri.
Grāmatu iespējams iegādāties vietnē http://www.buki.lv, savukārt tās elektroniskā versija bez maksas pieejama autora norādītajās interneta vietnēs un sociālo tīklu profilos.