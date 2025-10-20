Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Zane Bitere/LETA

“Sterilizēt varmākas un pedofilus!” Latvijā izskan radikāli priekšlikumi sodu pastiprināšanai 0

LA.LV
20:19, 20. oktobris 2025
Stāsti Pieredze

Sabiedrībā aizvien biežāk izskan viedokļi, ka esošie sodi par vardarbību, pedofiliju un alimentu nemaksāšanu ir pārāk vāji un nestrādā. Nogurums no bezatbildības un likumu apiešanas raisa aicinājumus ieviest radikālākus risinājumus un sabiedrībai ir idejas, ko iesākt, lai situācija uzlabotos.

Reklāma
Reklāma
Kā atpazīt savu dvēseles radinieku pēc dzimšanas datuma
RAKSTA REDAKTORS
“Es sakožu zobus un maksāju,” 83 gadus vecu pensionāri Rīgā piespiež atteikties no beztermiņa īres līguma 70
“Neiet mums viegli…” Politoloģe Ilga Kreituse pārcietusi smagu operāciju
Lasīt citas ziņas

Uldis sociālo mediju platformā “Threads” dalās savās pārdomās: “Ja jau te visi atkal sāk cilāt abortu jautājumus un Stambulas konvencijas atcelšanu, tad ierosinu šo jautājumu regulēt ar līdzsvarotu atbildes likumu – visiem alimentu nemaksātājiem, izvarotājiem, vardarbības pret sievieti veicējiem un pedofiliem, papildus esošajiem likumiem, pastiprināt sodus ar piespiedu sterilizāciju (vai vasektomiju, kastrāciju?). Kā jums ierosinājums?”

Mārtiņš pievienojas diskusijai sakot: “Neesmu pārliecināts uzreiz par alimentu nemaksātājiem, bet izvarotājiem un pedofiliem tam būtu jābūt standarta praksei.”

CITI ŠOBRĪD LASA
“Šis tiešām ir droši?” Kāda nama balkoni Juglā draud uzkrist uz iedzīvotāju galvām – Rīgas dome reaģē
TV24
“Šī baktērija dzīvo tavā dušas klausulē, krānos, kondicionieros!” Rozentāle brīdina, ka slimnīcās ir pirmie infekcijas slimnieki
Pēc jaunas sievietes nāves Kuldīgā policija vairāk nekā 100 slēpņos atrod lielu daudzumu narkotisko un psihotropo vielu

Kāda lietotāja norāda uz valsts bezspēcību: “Ir jau praksē redzams, cik sasietas rokas ir piedzinējiem – ja alga aploksnē, nekustamo īpašumu nav, tad neviena tiesa vai piedzinēji neko nepiedzīs pat tad, ja parādnieks publiski leposies ar tūkstošiem, ko katru mēnesi pelna un saņem uz “Revolut” kontiņu.”

Kāda sieviete nāk klajā ar vēl kādu ierosinājumu, kuru pec viņas domām vajadzētu ieviest: “Un uztaisīt DNS visiem iedzīvotājiem, tā, lai visi sēklas sējēji iegūst pilnos sarakstus ar saviem bērniem.. + lai viņu potenciālās partneres var šos datus apskatīt un iepazīties cik bērnu, šim “bezbērnu” vīrietim, patiesībā jau ir.”

Autora oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Sīkums, bet patīkami! Valsts no 2026. gada palielinās uzturlīdzekļu apmēru bērniem
TV24
“Bērniem nav jāmaksā vecāku uzkrātie parādi,” likuma nianses atklāj Uzturlīdzekļu garantiju fonda vadītājs
RAKSTA REDAKTORS
“Tas, ka viņi izšķīrās, nenozīmē, ka viņš joprojām nav varmāka!” Sieviete neizpratnē par pagaidu aizsardzības atcelšanu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.