“Sterilizēt varmākas un pedofilus!” Latvijā izskan radikāli priekšlikumi sodu pastiprināšanai 0
Sabiedrībā aizvien biežāk izskan viedokļi, ka esošie sodi par vardarbību, pedofiliju un alimentu nemaksāšanu ir pārāk vāji un nestrādā. Nogurums no bezatbildības un likumu apiešanas raisa aicinājumus ieviest radikālākus risinājumus un sabiedrībai ir idejas, ko iesākt, lai situācija uzlabotos.
Uldis sociālo mediju platformā “Threads” dalās savās pārdomās: “Ja jau te visi atkal sāk cilāt abortu jautājumus un Stambulas konvencijas atcelšanu, tad ierosinu šo jautājumu regulēt ar līdzsvarotu atbildes likumu – visiem alimentu nemaksātājiem, izvarotājiem, vardarbības pret sievieti veicējiem un pedofiliem, papildus esošajiem likumiem, pastiprināt sodus ar piespiedu sterilizāciju (vai vasektomiju, kastrāciju?). Kā jums ierosinājums?”
Mārtiņš pievienojas diskusijai sakot: “Neesmu pārliecināts uzreiz par alimentu nemaksātājiem, bet izvarotājiem un pedofiliem tam būtu jābūt standarta praksei.”
Kāda lietotāja norāda uz valsts bezspēcību: “Ir jau praksē redzams, cik sasietas rokas ir piedzinējiem – ja alga aploksnē, nekustamo īpašumu nav, tad neviena tiesa vai piedzinēji neko nepiedzīs pat tad, ja parādnieks publiski leposies ar tūkstošiem, ko katru mēnesi pelna un saņem uz “Revolut” kontiņu.”
Kāda sieviete nāk klajā ar vēl kādu ierosinājumu, kuru pec viņas domām vajadzētu ieviest: “Un uztaisīt DNS visiem iedzīvotājiem, tā, lai visi sēklas sējēji iegūst pilnos sarakstus ar saviem bērniem.. + lai viņu potenciālās partneres var šos datus apskatīt un iepazīties cik bērnu, šim “bezbērnu” vīrietim, patiesībā jau ir.”