“Atveru vienu atvilktni, un tur atkal ir kārtējā “dāvaniņa”.” Kulbergs godīgi pasaka, cik slikta patiesībā ir situācija Latvijā 5

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LA.LV
13:26, 31. jūlijs 2026
Viedokļi

Valsts uzņēmumu pārvaldībā gadiem ilgi pieļautās kļūdas tagad nākas risināt jaunajai valdībai, un vairākās jomās manevra iespējas ir kļuvušas ļoti ierobežotas. Tā TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” sacīja Ministru prezidents Andris Kulbergs, kritizējot līdzšinējo pieeju valsts kapitālsabiedrību pārvaldībai.

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Premjers atzina, ka, iedziļinoties dažādos jautājumos, regulāri nākas saskarties ar problēmām, kuras gadiem ilgi nav risinātas.

“Es saskaros ar pietiekami jautrām “dāvaniņām”, kas visu laiku bijušas kaut kur paslēptas zem dīvāna. Tu sāc tīrīt māju, atver vienu atvilktni, tad nāk nākamā,” viņš sacīja.

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Kā vienu no spilgtākajiem piemēriem Kulbergs minēja nacionālo aviokompāniju “airBaltic”, norādot, ka tās problēmas ilgstoši nav risinātas, bet tikai atliktas.

“Ar katru spērienu futbolbumba tika pasista uz priekšu, un ar katru spērienu pa gaisu aizgāja naudas kūlis. Beigās situācija ir iedzīta tādā stūrī, ka vairs nav manevra iespēju – ir jāpieņem kardināli lēmumi,” sacīja premjers.

Viņš uzsvēra, ka tieši šāda pieeja bijusi viens no iemesliem, kāpēc šobrīd vairākās jomās jāpieņem sarežģīti un nepopulāri lēmumi.

Kulbergs kritiski vērtēja arī līdzšinējo valsts kapitālsabiedrību pārvaldības modeli, norādot, ka tas neatbilst tam, kā būtu jārīkojas valstij kā uzņēmumu akcionārei.

“Valsts to dara ļoti zemā kvalitātē. Es nespēju iedomāties, ka valsts kapitālsabiedrības varēja pārvaldīt šādā veidā,” viņš sacīja.

Premjera ieskatā problēma nav tikai atsevišķos uzņēmumos, bet pašā pārvaldības sistēmā. Viņaprāt, gadiem ilgi trūkusi gan kvalitatīva uzraudzība, gan spēja stratēģiski vadīt valstij piederošās investīcijas.

Pilnu TV24 raidījumu “Nedēļa. Post scriptum” raidījumu ar Andri Kulbergu skaties šodien plkst. 21.03!

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