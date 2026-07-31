Nekad nesūdzējos par “airBaltic”, bet šis ir kaut kas jauns!” Pasažiere nopērk lētāko biļeti un ir pārsteigta 17
Sociālajos tīklos uzmanību piesaistījis kādas pasažieres ieraksts par “airBaltic” biļešu iegādi. Sieviete raksta, ka, pērkot lidmašīnas biļeti, viņu pārsteidzis lētākais piedāvājums – tas izrādījies bez ierastās rokas bagāžas.
“Šovakar pirku lidmašīnas biļeti lidojumam ar “airBaltic”. Man bija liels pārsteigums, ka zemākā cena ir biļetei bez rokas bagāžas – kaut kāds mini. Gribi roceni klāt, +4 eiro,” viņa raksta, piebilstot, ka iepriekš par “airBaltic” nekad nav sūdzējusies, bet šis viņai šķiet jaunums.
Autore arī vaicā, vai līdzīga kārtība tagad nav ieviesta arī citās aviokompānijās.
“airBaltic” oficiālajā informācijā norādīts, ka Economy MINI biļetē pasažieris drīkst ņemt līdzi vienu personīgo mantu – piemēram, rokassomu, nelielu mugursomu vai klēpjdatora somu – ar izmēriem līdz 40 × 30 × 15 cm. Tai jāietilpst zem priekšā esošā sēdekļa, un kopējais svars nedrīkst pārsniegt 8 kilogramus. Savukārt lielāka rokas bagāža, kuras izmēri ir līdz 55 × 40 × 23 cm, Economy MINI biļetē nav iekļauta. Tā ir iekļauta citos ekonomiskās klases biļešu tipos – BASIC, CLASSIC un FLEX.
Komentāros daļa cilvēku uzskata, ka par četriem eiro lielu piemaksu nav vērts satraukties. “Kas ir 4 eiro pret ceļojuma budžetu?” vaicā kāds komentētājs. Ieraksta autore gan paskaidro, ka jautājums, viņasprāt, nav par summu, bet par principu un jauno kārtību.
Citi norāda, ka šāda prakse Eiropā vairs nav nekas neparasts. Kāds komentētājs raksta, ka “tas pats tagad ir arī “Lufthansa””, bet vēl kāds piebilst, ka par šādām izmaiņām dzirdēts jau pirms pāris mēnešiem. Diskusijā izskan arī salīdzinājums ar “easyJet”, kur, pēc komentētāja teiktā, lētākajā cenā iekļauta tikai neliela soma zem krēsla, bet rokas bagāža maksājot ievērojami vairāk.
Daļa komentētāju gan atgādina, ka “mini” biļete nenozīmē pilnīgu aizliegumu kaut ko ņemt līdzi salonā – tā ļauj ņemt nelielu personīgo mantu. “Mini jau arī ir 8 kg,” raksta kāds komentētājs, acīmredzot norādot uz svara ierobežojumu. Tomēr citi atzīst, ka pircējam šāda atšķirība starp “personīgo mantu” un “rokas bagāžu” ne vienmēr ir uzreiz skaidra, īpaši tad, ja iepriekš pierasts pie citas kārtības.
Diskusijā parādās arī plašāks jautājums – vai zemākā cena patiesībā kļūst par sava veida “sākuma cenu”, kurai pēc tam jāpieskaita vajadzīgās ekstras. Kāds komentētājs to raksturo īsi: “Ja bez bagāžas, būs lētāk.” Vēl kāds ironizē: “Sāc ar visu, vēl jau nezini, vai vispār būs lidošana.”
Svarīgi gan piebilst, ka gaidāmās Eiropas Savienības izmaiņas pasažieru tiesībās neparedz obligātu vienotu rokas bagāžas izmēru visām aviokompānijām un arī neuzliek par pienākumu katrā biļetes cenā iekļaut lielo rokas bagāžu. Eiropas Komisijas skaidrojumā norādīts, ka jaunās normas paredz kopēju minimālo personīgās mantas standartu – 40 × 30 × 15 cm – un lielāku cenu caurskatāmību, tostarp iespēju salīdzināt biļešu cenas ar rokas bagāžu. Aviokompānijas gan joprojām varēs piedāvāt arī tarifus, kuros rokas bagāža nav iekļauta.
Tātad pasažieriem, pērkot biļeti, arvien rūpīgāk jāskatās ne tikai uz galīgo cenu, bet arī uz to, kas tajā patiesībā iekļauts – vai biļete ļauj ņemt tikai mazu somu zem sēdekļa, vai arī pilnvērtīgu rokas bagāžu salonā.