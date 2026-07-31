Neticams gadījums aviācijā: aizturēts pilots, kurš vadījis pasažieru lidmašīnu vairāku narkotiku reibumā 0
Indonēzijas varasiestādes aizturējušas 39 gadus vecu Malaizijas pilotu, kuru tur aizdomās par vismaz 26 kilogramu MDMA (ekstazī) kontrabandu. Par to šodien paziņoja Indonēzijas Muitas dienests.
Kā ziņo ārvalstu prese, pilots, kura identitāte netiek pilnībā atklāta un kurš identificēts ar iniciāļiem MSO, tika aizturēts trešdien Džakartas galvenajā lidostā.
Viņa čemodānā muitas darbinieki atrada 14 iepakojumus ar vairāk nekā 70 000 ekstazī tabletēm, bet rokas bagāžā – četrus gramus metamfetamīna, kas, pēc amatpersonu teiktā, bija paredzēts personīgai lietošanai.
Lai gan muitas dienests nenosauca aviokompāniju, lidojuma numurs liecina, ka pilots strādājis “Malaysia Airlines” un veicis reisu no Kualalumpuras uz Džakartu.
“Tas, kas satrauc mūs visus, ir fakts, ka šis cilvēks ir pilots un tieši pirms aizturēšanas bija atvedis pasažierus no Kualalumpuras uz Indonēziju,” sacīja amatpersona.
Pēc izmeklētāju teiktā, pilots narkotikas Džakartā nogādājis kādai pagaidām nenoskaidrotai personai, par ko viņam bija apsolīta atlīdzība aptuveni 50 000 Malaizijas ringitu (aptuveni 10 000 eiro).
Pret pilotu sākts kriminālprocess par narkotiku pārvadāšanu, un viņš atzīts par aizdomās turēto.
Aizturētais izmeklētājiem apgalvojis, ka šī neesot pirmā reize, kad viņš mēģinājis pārvadāt aizliegtās vielas – iepriekš viņš to esot darījis gan Indonēzijā, gan Malaizijā.
Indonēzijā ir vieni no pasaulē stingrākajiem narkotiku apkarošanas likumiem, kas paredz arī nāvessodu narkotiku kontrabandistiem, lai gan pēdējos gados nāvessodi valstī nav izpildīti.
Savukārt “Malaysia Airlines” atteikusies komentēt notiekošo izmeklēšanu, taču uzsvērusi, ka uzņēmums nepieļauj nekāda veida pārkāpumus un jau ir sācis iekšējo izmeklēšanu. Aviokompānija arī apliecinājusi gatavību sadarboties ar atbildīgajām iestādēm.