Krievijas Ārlietu ministrija dronu incidentus Rumānijā nosauc par iestudētiem un piedraud ar atbilstošu atbildi 0
Krievijas Ārlietu ministrijas oficiālā pārstāve Marija Zaharova nosaukusi par nepamatotām un inscenētām pret Krieviju vērstās apsūdzības, ka tā ar Krievijas bezpilota lidaparātiem pārkāpusi Rumānijas gaisa telpu. Viņa arī draudēja Bukarestei ar atbilstošu atbildi pēc Krievijas diplomāta izraidīšanas.
Zaharovas paziņojums 28. jūlijā tika publicēts Krievijas Ārlietu ministrijas oficiālajos kanālos. Analoģisku pozīciju paudis arī Krievijas vēstnieks Rumānijā Vladimirs Lipajevs komentāros propagandas medijiem, ziņo Oboz.ua.
Marija Zaharova paziņoja, ka Rumānijas varas iestādes esot nepamatoti apsūdzējušas Krieviju gaisa telpas pārkāpšanā ar bezpilota lidaparātiem un izmantojušas šos notikumus kā ieganstu viena no Krievijas diplomātiem izraidīšanai.
Zaharova nosauca incidentus ar droniem par inscenētiem un paziņoja, ka tie esot daļa no dezinformācijas kampaņas.
Pēc viņas teiktā, Rumānijas vadība tādējādi mēģinot paslēpt savas Ukrainas atbalsta politikas “neveiksmīgās sekas”.
Turklāt Krievijas ārlietu ministrijas pārstāve ciniski novēla vainu par incidentiem uz Ukrainu. Pēc viņas teiktā, tieši Bukarestes atbalsts Kijivai, nevis Maskavas rīcība, negatīvi ietekmē drošības un sociāli ekonomisko situāciju Rumānijā.
Tāpat tika paziņots, ka Krievija vērtē diplomāta izraidīšanu kā “nedraudzīgu soli” un solīja veikt atbildes pasākumus.
Savukārt Krievijas vēstnieks Bukarestē Vladimirs Lipajevs nosauca Rumānijas puses sūdzības par “propagandas iestudējumu”: “Runa ir par propagandas iestudējumu, kura mērķis ir novērst turpmākos Krievijas bruņoto spēku triecienus pa Ukrainas ostu infrastruktūru pie Donavas un Melnajā jūrā, ko aktīvi izmanto NATO bloks.”
Dienu iepriekš Rumānijas Ārlietu ministrija izsauca Krievijas vēstnieku un izsniedza viņam protesta notu pēc kārtējiem valsts gaisa telpas pārkāpuma gadījumiem. Vienlaikus Bukareste pasludināja vienu no Krievijas vēstniecības darbiniekiem par personu non grata.
Saskaņā ar Rumānijas Aizsardzības ministrijas informāciju 24., 25. un 26. jūlijā Rumānijas iznīcinātāji F-16 trīs reizes pacēlās gaisā un nošāva trīs Krievijas bezpilota lidaparātus, kas ielidoja valsts gaisa telpā virs Melnās jūras akvatorija.
Pēc Rumānijas Aizsardzības ministrijas datiem, kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma Ukrainā ir reģistrēti 33 Krievijas bezpilota lidaparātu iekļūšanas gadījumi valsts gaisa telpā. Rumānija ir NATO dalībvalsts un ir vairākkārt paziņojusi, ka uzmanīgi seko līdzi situācijai pie tās austrumu robežas regulāro Krievijas uzbrukumu dēļ Ukrainas ostu infrastruktūrai Donavas piekrastē.