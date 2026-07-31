Vai alkohola ierobežojumi mudina pirkt vairāk? Rajevskis norāda uz negaidītu blakusefektu 0
Pēc alkohola tirdzniecības laika ierobežojumu ieviešanas publiskajā telpā turpinās diskusijas par to, vai šie noteikumi tiešām sasniedz savu mērķi. Politologs un sabiedrisko attiecību aģentūras “Mediju tilts” līdzdibinātājs Filips Rajevskis norāda uz paradoksu – daļa cilvēku alkoholu, iespējams, sākuši pirkt vairāk un ar rezervi.
Viņaprāt, no akcīzes nodokļa ieņēmumu un tirdzniecības viedokļa tas pat var izskatīties pozitīvi.
“No akcīzes nodokļa ieņēmumiem un kopumā no tirdzniecības viedokļa tas ir pozitīvi, ka pērk vairāk un ar rezervi,” spriež Rajevskis.
Taču, viņa ieskatā, interesantākais ir tas, kādi cilvēki praksē visbiežāk sūdzas par situācijām, kad veikals jau ir ciet un alkoholu vairs nevar nopirkt.
“Paradoksālākais ir tas, ka es sastopu cilvēkus, kuri ir čortojušies – veikals ir aiztaisīts, gribēja iedzert, bet ir ciet,” stāsta Rajevskis.
Viņš norāda, ka šiem cilvēkiem nereti esot viena kopīga īpašība – tie nav regulāri alkohola lietotāji. Tieši otrādi, viņa pieredzē tie bieži vien esot cilvēki, kuri dzer reti, sporto un ikdienā alkoholu mājās neglabā.
“Viņi dzer maz, viņi ir sportisti. Un tad ir tā viena reize, kad vajag, bet mājās nav, jo viņi ikdienā nedzer,” skaidro politologs.
Rajevskis uzsver, ka nav sastapis cilvēkus, kuri regulāri lieto alkoholu un kuriem jaunie ierobežojumi būtiski traucētu. Viņa vērojums ir pretējs – tie, kuriem alkohols ikdienā ir svarīgs, parasti zina, kad un kur to nopirkt, un laikus izveido rezerves.
“Es neesmu saticis nevienu dzērāju vai cilvēku, kurš mīl iedzert, kurš teiktu – man tie ierobežojumi baigi traucē, es nevaru no rīta vai vakarā iedzert. Tur viss ir kārtībā,” saka Rajevskis.
Tāpēc, viņaprāt, realitātē visbiežāk neērtības izjūt tie cilvēki, uz kuriem šie ierobežojumi nemaz neesot vērsti.
“Tie, ko es satieku, ir ļoti veselīgi cilvēki, uz kuriem patiesībā šis nav orientēts. Un tie ir dabūjuši palikt sausā, jo viņiem nav rezervju – viņi nepērk daudz un ar rezervi,” secina Rajevskis.
Viņa teiktais izgaismo vienu no bieži apspriestajiem alkohola tirdzniecības ierobežojumu blakusefektiem – daļa pircēju var sākt plānot pirkumus uz priekšu un iegādāties vairāk, nekā būtu pirkusi spontāni. Savukārt cilvēki, kuri alkoholu lieto reti un tikai atsevišķos gadījumos, biežāk nonāk situācijā, kad vēlamajā brīdī to vairs nevar nopirkt.
Līdz ar to jautājums paliek atklāts – vai alkohola pieejamības ierobežošana samazina patēriņu, vai arī daļu cilvēku vienkārši mudina pirkt laikus un ar rezervi?