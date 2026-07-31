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Kā atbrīvoties no sauļošanās krēma traipiem uz drēbēm: atklājam pāris efektīvas metodes 0

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Sauļošanās krēms ir neatņemama vasaras sastāvdaļa, taču tam ir arī kāda nepatīkama blakusparādība – taukaini, dzelteni plankumi uz drēbēm, peldkostīmiem, dvieļiem un pat mēbelēm.

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Daudzi pēc atvaļinājuma atklāj, ka iemīļotais baltais krekls vai peldkostīms ieguvis dzeltenīgus vai brūnganus traipus, kurus parasta mazgāšana nespēj iztīrīt.

Kā portālā Realsimple.com norāda veļas kopšanas eksperti, problēma rodas ne tikai no paša sauļošanās līdzekļa sastāvdaļām. Dažas vielas, piemēram, avobenzons, reaģē ar ūdenī esošajiem minerāliem un oksidējas, atstājot uz auduma noturīgus plankumus.

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Taču tas nenozīmē, ka iecienītais apģērbs jāmet ārā.

Lai izvairītos no problēmām nākotnē, eksperti iesaka izvēlēties sauļošanās līdzekļus ar marķējumu “anti-stain”, uzklāt krēmu pirms ģērbšanās un ļaut tam pilnībā iesūkties ādā, pirms velkat mugurā drēbes.

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