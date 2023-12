Foto: Shutterstock.com

Izsmeļoši: viņa seksuālā atkarība. 12 uzvedības modeļi, kas to nodod. Ko tā patiesībā nozīmē? Ieteikt 17







12 uzvedības modeļi

Viņš ir seksuāli atkarīgs. Viņa jūtas nodota. Uzticība attiecībās ir vai nu iznīcināta vai ļoti cietusi. Kas notiek?

Šķirstot ārzemju interneta vietnes, šādu stāstu ir simtiem. Latvijā par šādu atkarību dzirdam maz, taču tas nenozīmē, ka tās nav. Zinu pārus, kuru starpā šī problēma pastāv, zinu tādus, kuri izšķīrušies šīs neremdināmās atkarības dēļ, tāpēc Veselam.lv nolēma pievērsties šai tēmai, jo noteikti arī lasītāju vidū ir gan kāds atkarīgais, gan sāpinātais, gan, iespējams, līdzcilvēki, kurus šī atkarība skārusi, redzot, kā irst ģimenes un nesaprotot, kādēļ tas notiek.

Jēdzienu “seksuālā atkarība” lieto, runājot par tāda cilvēka uzvedību, kuram ir neparasti spēcīga seksuālā dziņa vai apsēstība ar seksu. Sekss un domas par seksu dominē seksuāli atkarīga cilvēka domāšanā, traucējot tam strādāt vai veltīties veselīgām personīgajām attiecībām. Sapņi, domas, sarunas, literatūra, filmas, nemaz nerunājot par attiecībām, – viss ir tikai par un ap TO. Kā jebkuru citu atkarību, arī seksuālo atkarību pavada prieka un laimes hormonu izdalīšanās, kas cilvēkam liek uzvesties arvien uzmācīgāk, riskantāk un bieži pat pretlikumīgi un izvirtīgi (Jāatzīmē, ka ne visi seksuāli atkarīgie cilvēki ir izvirtuļi un maniaki). Nespēja realizēt arvien pieaugošās seksuālās fantāzijas, bieži vien cilvēkam liek kļūt agresīvam, asam, viņa garastāvoklis kļūst mainīgs un bieži vien viņš ieslīgst depresijā.

Psihiatri iedala 12 uzvedības modeļus, kas raksturo seksuālo atkarību:

1. Uzmācīga masturbācija.

2. Neskaitāmas seksuālās attiecības un ārlaulības seksuālie sakari.

3. Neizvēlīgums attiecībā uz seksuālajiem partneriem, bieži “vienas nakts” sakari.

4. Uzmācīga pornogrāfiska satura materiālu izmantošana un skatīšanās.

5. Sekss ar nepazīstamiem partneriem, neizmantojot prezervatīvus un citus kontracepcijas līdzekļus.

6. Sekss pa telefonu, pastāvīga uzturēšanās seksa forumos internetā.

7. Bieža prostitūtu vai žigolo pakalpojumu izmantošana.

8. Ekshibicionisms.

9. Uzmācīgas iepazīšanās internetā.

10. Vuārisms (seksuāla apmierinājuma gūšana, vērojot citu cilvēku seksuālas darbības).

11. Seksuāla uzmākšanās.

12. Tieksme uz seksuālu vardarbību un seksuālu aizskaršanu.

Viss seksuālais ietekmē, arī tas, ko otrs nezina

Seksuāli atkarīgas personas attaisno savu rīcību un apsūdz citus radušajās problēmās. Parasti viņi noliedz problēmas esamību un attaisno savas darbības. Seksuālā atkarība tāpat ir saistīta ar risku – seksuāli atkarīga cilvēka darbības bieži vien rada negatīvas un bīstamas sekas. Tiek izpostītas attiecības, ietekmēta profesionālā un sociālā dzīve, kā arī tiek riskēts ar emocionālu un fizisku ievainošanu.

Ja starp jums un jūsu partneri ir konflikts dēļ jūsu seksuālās atkarības un tas nav atrisināts, jūs riskējat savu partneri zaudēt. Viņa, iespējams, pārdzīvo vēl vairāk, nekā jums šķiet. Pat tad, ja viņa ir ļoti nikna, viņa noteikti ir vēl niknāka, nekā jums liekas.

Attiecībās viss, ko jūs darāt seksuāli, ietekmē jūsu partneri, pat tad, ja viņa nezina, ko jūs darāt. Dzīvojot dubultu dzīvi, jums jādzīvo pastāvīgā stresā, melos un bailēs tikt pieķertam. Jūsu dubultā dzīve ietekmē jūsu un jūsu partneres savstarpējās attiecības. Jums ir jāslēpj jebkādas jūtas, kas jūsu partnerei ļautu saprast, kas notiek. Jūs attālināties no komunikācijas ar savu partneri, lai pasargātu piekļuvi savas atkarības objektam. Jūs mākslīgi norobežojaties no savas partneres par labu atkarībai – jūs kaitina jūsu partneres klātbūtne, viņas domas, sarunas ar viņu jūs apgrūtina, jo tās novirza jūsu domas no jūsu atkarības mērķa, arī emocionāli jūs attālināties šī paša iemesla dēļ, un tas noved pie tā, ka jūsu attiecības tiek izpostītas un jūs nokļūstat savas atkarības gūstā.

Lai noslēptu savu atkarību, jūs izdomājat arvien jaunus melus, reizēm pat visnežēlīgākos pret jūsu partneri, jūs dzīvojat savu melu pasaulē un partnere jums sāk kļūt par traucēkli savas atkarības realizēšanā. Ja jums uzdod jautājumus, jūs kļūstat agresīvs un par katru cenu ar dažādiem manipulācijas paņēmieniem un meliem attaisnosiet sevi un, kas bēdīgi, – apsūdzēsit savu partneri, kura šajā nožēlojamā situācijā ne pie kā nav vainīga. Ieslēdzas atkarības aizsargmehānisms, un jūs bēgat no savas partneres, slēpjaties, melojat, nododat, pat nīstat, jo viņa jums “traucē” brīvi realizēt savu atkarību. Jūs melojat arī pats sev, teikdams, ka “tas ir tikai sekss, tā dara visi, tā ir mana seksualitāte” u.tml. Jūsu partnerei nesāp “jūsu sekss”, bet gan nodevība.

Jūs zināt, ko darāt, tātad tas skaitās

Jūs zināt, ka esat nodevis savu partneri. Un kopš jūs to zināt, tas skaitās. Labas attiecības balstās uz atklātību. Ja jūs sakāt, ka tā ir jūsu privātā dzīve, privātās izklaides, jūs melojat pats sev. Arī tad, ja jūs domājat, ka “tas, ko jūsu partnere nezinās, viņu nesāpinās”, jūs sev melojat.

Pirmkārt, jums jāsaprot, ka tas, ar ko jums ir darīšana – seksuālā atkarība – tā nav veselīga seksualitāte – jūs esat atkarībā, radot pats sev ilūziju, ka tas jums sagādā prieku. Ja tas jums sagādā patiesu prieku, kāpēc jūs tajā nedalāties ar saviem tuvajiem, draugiem, kāpēc tas jāslēpj? Jūs negribat atzīties, ka esat atkarīgs, ne sev, ne apkārtējiem, un bēgat no realitātes. Jūsu partnere parasti jūt, ka kaut kas nav kārtībā, bet visbiežāk nesaprot, kas tieši, jo sievietes parasti nesirgst ar seksuālo atkarību. Taču viņa jūt, ka ir kaut kas, kas rada problēmas jūsu starpā.

Ja jūs gribat, lai šīs problēmas tiktu novērstas, sāciet būt atklāts un godīgs pret viņu. Nav iespējams labs iznākums seksuālai atkarībai – alkoholiķis riskēs ar visu, lai dabūtu alkoholu, narkomāns liks uz spēles vislielākos riskus, lai tikai tiktu pie devas, un seksuāli atkarīgs cilvēks ķersies pie visiem līdzekļiem, lai īstenotu savu iekāres mērķi. Ja jūsu seksuālā dzīve apdraud jūsu attiecības, esiet atklāts pats pret sevi!

Paskatieties acīs savai atkarībai un atzīstieties pats sev, ka esat atkarīgs. No atkarības brīvajās fāzēs, kas ar katru dienu kļūst arvien īsākas, jūs saprotat, ka jūs zaudējat savu partneri, bet jūs neko nevarat izdarīt – jūs atrodaties atkarības varā.

Bēgšana no intimitātes

Seksuālā atkarība ir tikpat spēcīga atkarība kā visas pārējās un, jo dziļāk tai nododas, jo traģiskākas sekas. Tā nekad nevar beigties pati no sevis – tā ir jāārstē ar speciālista palīdzību. Seksuālā atkarība ir postoša, tikpat postoša kā narkotikas, alkoholisms, azartspēles. Tā pārņem jūsu gribu un vada jūsu dzīvi jūsu vietā. Jūs plānojat savu dzīvi saskaņā ar savu atkarību, un tā visos jūsu ikdienišķajos un arī lielākos plānos rindojas pirmajā vietā, diktē, kā jums rīkoties. Tā sagādā ciešanas jums un jūsu tuviniekiem, draugiem, kolēģiem, tā liedz jums attīstīties kā personībai, gūt panākumus darbā, tā ietekmē jūsu finansiālo stāvokli un, visbiežāk, – izposta jūsu attiecības ar partneri vai, vēl ļaunāk – ja jums ir ģimene, tiek zaudēta arī tā. Attiecības cieš arī seksuāli, jo seksuāli atkarīgā persona redz savu partneri kā seksa objektu, tādēļ partneris instinktīvi aizveras pret šādu attieksmi. Pateicoties seksuāli atkarīgai uzvedībai, netiek risināti arī citi attiecību jautājumi – zūd tuvība, uzticēšanās un attiecību siltums. Seksuāli atkarīgā persona iegulda emocijas un seksuālo enerģiju savā atkarībā, ignorē partneri un pēc tam apsūdz viņu mīlestības, intereses trūkumā. Seksuāli atkarīga persona reizēm izmanto savu partneri kā savas atkarības aizstājēju – tas iznīcina abu seksuālo dzīvi. Ja jūs vēlaties labāku seksuālo dzīvi ar savu partneri, vispirms strādājiet pie savas atkarības pārvarēšanas. Jūs būsit pārsteigts par brīnišķīgajām pārmaiņām jūsu seksuālajā dzīvē tad, kad atkarība tiks pareizi pārvarēta.

Ar seksu jūs cenšaties aizstāt patiesu intimitāti, to var saukt par “bēgšanu no intimitātes”.

Ar “bēgšanu no intimitātes” ir grūtāk tikt galā, jo tā rada emocionālu pieķeršanos seksuālajai atkarībai. Visbiežāk seksuāli atkarīgi cilvēki pēc terapijas beigām atgriežas atkarībā tieši tāpēc, ka nav tikusi pārvarēta emocionālā pieķeršanās atkarībai. Kad tiek pārtraukta seksuālās atkarības darbība, seksuāli atkarīgais cilvēks jūtas tā, it kā viņš būtu zaudējis seksuālo prieku, bez kura nav iespējams dzīvot. Šī seksuālā bauda, bez kuras viņš, viņaprāt, nespēj dzīvot, ir ilūzija, bez kuras viņš būtu varējis dzīvot gluži laimīgs. Bet, tā kā viņu bēgšana no intimitātes nav tikusi pareizi virzīta, viņi nespēj apturēt emocionālo pieķeršanos savai seksuālajai atkarībai.

Seksuālā atkarība ir pati personīgākā atkarība, jo nevienā citā atkarībā neiesaistās tik daudz personīgo jūtu. Tikai seksuālā atkarība rada tik spēcīgu emocionālo pieķeršanos, ka tā var kļūt par alternatīvām, iluzorām attiecībām. Seksuāli atkarīgo cilvēku partnerēm bieži rodas jautājums, vai viņas nav pietiekami labas, vai vaina ir viņās. Ir jāsaprot, ka šis cilvēks bēg no intimitātes un viņš no tās ir bēdzis arī pirms šīm attiecībām. Ir bezjēdzīgi rakties bērnībā, meklējot seksuālās atkarības iemeslus, jo sekss ir pieaugušo pieredze, kas pamatojas uz jūtām un vajadzībām, kas cilvēkam ir tikai esot pieaugušam. Ilgtermiņa atkarības pārvarēšana ir panākama, mainot izvēli šeit un tagad.

Ko darīt, ja man liekas, ka esmu seksuāli atkarīgs?

Jūs varat vai nu turpināt savu seksuāli atkarīgo dzīvi un turpināt apdraudēt savas attiecības un izbojāt savu dzīvi visās jomās, vai arī meklēt palīdzību. Jūs varat mēģināt tikt ar to galā saviem spēkiem, taču tas var būt ļoti grūti – ir nepieciešama speciālista vadība.

Ja jūs izlemsit nedarīt neko, jūsu partneris visdrīzāk jūs pametīs, vai arī dzīvos nožēlojamu dzīvi jums līdzās. Jums nav jāpavada visa sava dzīve seksuālās atkarības gūstā – jūs to varat pārvarēt!

Seksuālā atkarība nav pastiprināta seksualitāte – tā ir noteikta tipa uzvedība, kas rada postošas sekas sev un apkārtējiem (attiecības, ģimene, draugi, darbs, finanses, veselība, reputācija, brīvība utt.).

Seksuālās atkarības ārstēšana nepieprasa atteikšanos no seksa – lai arī sākuma fāzē pilnīga atturēšanās būtu vēlama. Šī atkarība tiek ārstēta līdzīgi kā pārējās atkarības – psihoterapija, 12 soļu programma un, ja nepieciešams, medikamenti.

Viens no pirmajiem soļiem pretī brīvībai no šīs atkarības ir izglītošanās par to. Tas, pirmkārt, nozīmē to, ka jums ir jāatzīst, ka esat seksuāli atkarīgs, un tad jums jābūt atvērtam apgūt ceļus, kā tikt tam pāri. Izmantojiet internetu un citas publikācijas un resursus, lai sameklētu informāciju par seksuālo atkarību, lai jūs būtu lietas kursā, kas tas ir. Ir maz ticams, ka jūs izveseļosities tikai no tā vien, ka izlasīsit par šo atkarību, taču jums vismaz būs priekšstats par to, ka jūsu seksuālās dzīves modelis neatbilst veselīgam priekšstatam par intimitāti, ka jūsu seksuālajai dzīvei, kādu jūs to līdz šim esat piekopis, ir postoša daba – paskatieties apkārt un esiet godīgs pret sevi – uzskaitiet godīgi guvumus un zaudējumus. Ja arī šajā brīdī jūs mēģināt sevi attaisnot, jūsos joprojām darbojas atkarība – tas ir normāli. Bet sevi piemānīt jums neizdosies, sāciet strādāt jau šodien, jo rīt būs vēl sliktāk – atkarībai ir tendence kļūt spēcīgākai, nevis mazināties. Tā draud pārvērsties apsēstībā, maniakālās tieksmēs, kas var prasīt daudz nopietnāku ārstēšanos.

Terapija pie psihologa, kas specializējas seksuālajās atkarībās, var būt ļoti efektīva. Individuālas konsultācijas palīdzēs risināt tieši jūsu konkrēto situāciju, izanalizēt cēloņus un veikt attiecīgas korekcijas drošā un terapeitiskā vidē.

Ja jūsu atkarība ietekmē jūsu personīgās attiecības ar laulāto vai partneri, ir nepieciešama pāru terapija. Seksuālā atkarība ir pietiekošs iemesls, lai tiktu izpostīta laulība, taču ja abi partneri ir gatavi pielikt pūles, lai palīdzētu pārvarēt atkarību, jūsu laulība var atkal kļūt stipra.

Medikamenti var būt nepieciešami, lai regulētu atkarības nepārvaramo dabu.

Meklēt palīdzību seksuālās atkarības pārvarēšanai – tas ir pirmais solis, lai to pieveiktu. Atrodiet vispiemērotāko metodi un dodieties cīņā.

Smadzenes darbojas citādi

Seksuālo atkarību, tāpat kā citas atkarības, raksturo to nepārvaramā daba. Uzmācīga domāšana un uzvedība norāda uz to, ka jūs dzīvojat atkarībai. Seksuāli atkarīgi cilvēki neskatās uz cilvēkiem vai attiecībām kā citi. Seksuāli atkarīgu cilvēku smadzenes ir savādākas. Ar moderno tehnoloģiju palīdzību (SPECT) zinātnieki ir izpētījuši, ka seksuāli atkarīgu cilvēku smadzenes darbojas savādāk nekā citu cilvēku smadzenes. Seksuāli atkarīgi cilvēki smadzenes izmanto vairāk nekā tas notiek normāli. Tas nozīmē, ka viņiem vajag spēcīgāku stimulācijas līmeni, lai justos “normāli”. Viņi meklē šo spēcīgo stimulāciju un rodas atkarība, kas šo stimulāciju sniedz. Šī smadzeņu daļa ir tā pati, kura tiek stimulēta ar kokaīnu vai citiem stimulantiem.

Seksuāli atkarīgam cilvēkam ir nepieciešama seksuālā aktivitāte, kas stimulē tieši šo smadzeņu daļu. Un tas saistīts arī ar zemāku dopamīna receptoru līmeni – viņiem ir nepieciešama spēcīgāka stimulācija, lai justos “normāli”. Dopamīns nodrošina baudas sajūtu. Raksturīga intensīva, nepiesātināma seksuālā aktivitāte ar arvien pieaugošām prasībām pēc stimulācijas. Seksuālai atkarībai ir tikpat destruktīvs raksturs kā atkarībai no ķīmiskām vielām. Seksuāli atkarīgs cilvēks posta savu laulības dzīvi un ģimenes attiecības, pieļauj nevērīgu attieksmi pret darbu, rada finansiāla rakstura problēmas, riskē ar veselību un brīvību, un ļauj atkarībai diktēt savu, partnera un apkārtējo dzīvi. Pat ja cilvēks apzinās šīs atkarības postošās sekas, viņš nespēj savas tieksmes kontrolēt bez speciālista palīdzības. Neārstēta seksuālā atkarība visbiežāk noved pie ķīmisko vielu lietošanas. Seksuālā atkarība ir iracionāla postošas dabas uzvedība. Apkārtējiem cilvēkiem šī cilvēka rīcība liekas nesaprotama, viņa spriedumi, domas, argumenti cilvēkam no malas var šķist nenormāli.

Atkarību raksturo fakts, ka cilvēks saviem spēkiem nav spējīgs no tās atteikties. Seksuāli atkarīgs cilvēks ir tendēts “seksualizēt” citus cilvēkus un situācijas, uzskatot to par primāro kritēriju. Seksuāli atkarīgs cilvēks raksturo seksa eiforiju līdzīgi kā to apraksta narkomāni par narkotiku izraisīto darbību – tā ir taisnība – seksuālā atkarība iedarbojas tieši tāpat kā kokaīns, amfitamīni, azartspēles un ar risku saistīta uzvedība. Pretēja iedarbība ir alkoholam, hipnotiskām un sedatīvām vielām.

Tieši tāpat kā alkohols un narkotikas, arī seksuāli atkarīga uzvedība rada racionālas domāšanas traucējumus – šie cilvēki aizstāv un attaisno savu uzvedību, tai pašā laikā vainojot citus izrietošajās problēmās. Viņi noliedz problēmas esamību un savu rīcību attaisno visiem iespējamiem līdzekļiem, lai arī ko tas maksātu. Lai attaisnotu savu rīcību arī sev, šie cilvēki bieži vien sev iestāsta, ka esošās attiecības nesniedz piepildījumu – viņiem ir vieglāk noticēt tam, ka viņi esošo partneri nemīl, nekā atteikties no savas atkarības. Vieglāk ir aizbēgt no attiecībām, nekā atteikties no nepārvaramās atkarības. Atkarība pati no sevis nepāriet, tai ir tendence progresēt, sagādājot arvien lielākas ciešanas.

Kas raksturo atkarību?

Bieža nodošanās atkarībai, pārmērīga laika veltīšana tai.

Nespēja kontrolēt atkarību.

Pastāvīga domu nodarbināšana saistībā ar atkarību.

Visu iespējamo resursu veltīšana, lai tiktu realizēta atkarība.

Visu pārējo pienākumu (akadēmisko, darba, mājas vai sociālo) pakārtošana darbībai, kas tiek uzskatīta par primāro.

Atteikšanās no sociālām aktivitātēm, darba pienākumiem, attiecībām utt. par labu atkarībai.

Nepieciešamība palielināt atkarības intensitāti un biežumu.

Nemiers, nervozitāte, nomāktība, ja nav iespējams realizēt atkarību, kā arī starplaikos.

Tāpat kā ķīmiskā atkarība, seksuālā atkarība ir ģimenes slimība. Seksuāli atkarīgam cilvēkam primārās attiecības ir ar savu atkarību, tāpēc partneris jūtas nesvarīgs un nemīlēts. Bieži vien laulību konsultanti iesaka dažādot partneru seksuālo dzīvi, bet tas nav pareizi – viņi nesaprot šo seksuālo problēmu sakni – atkarību, kam nav sakara ar laulības dzīvi. Bieži vien laulātais partneris uzņemas atbildību par laulāto nesaskaņām un neauglīgi cīnās, meklējot risinājumu. Viņš to nevar atrisināt, palīdzēt var tikai speciālists ar noteikumu, ka seksuāli atkarīgais cilvēks pats atzīst, ka ir atkarīgs, un grib no šīs atkarības atbrīvoties.

Seksuālā atkarība bieži vien iet roku rokā ar ķīmisko atkarību. 70% kokaīna atkarīgo, kas iesaistījušies atbalsta programmā, atzinuši arī savu seksuālo atkarību. Viņi visi apgalvojuši, ka, lietojot kokaīnu, ir pazudusi sevis šaustīšanas sajūta, nav bijis kauns par savu rīcību un arī nožēlas nav bijis. Kokaīns, pat ja tas lietots tikai retu reizi, iedarbojas uz apziņu tā, ka tas nocietina sirdi un pieklusina vainas sajūtu – seksuālā atkarība tādējādi pārvēršas bezgalīgos svētkos. Līdzīgs pētījums veikts par citām ķīmiskajām vielām – amfitamīnu u.tml., kuras lietojot, seksuāli atkarīgs cilvēks noņem nepatīkamās morālās sajūtas. Šo vielu iedarbība ir ilgstoša – arī tad, kad tās vairs netiek lietotas vai tiek lietotas ļoti reti, tās atstāj pēdas uz apziņu un seksuālās atkarības gadījumā darbojas kompleksi – cilvēks rīkojas ar it kā “izslēgtu sirdsapziņu”, daudz cietsirdīgāk un nerēķinoties ar sekām attiecībās, ģimenē, darbā, sociālajā vidē, veselībā utt.

Ārstēšana

Lielākā daļa seksuāli atkarīgo cilvēku dzīvo, noliedzot savu atkarību, kuras ārstēšana ir atkarīga no tā, vai cilvēks atzīst, ka viņam ir problēma. Pārsvarā gadījumu šādu lūzuma punktu palīdz sasniegt kāds nozīmīgs nepatīkams notikums – darba zaudēšana, laulības izjukšana, apcietināšana vai veselības krīze. Terapeitiskais mērķis ir kontrolēt atkarīgo uzvedību un iemācīties izveidot veselīgas seksuālās attiecības.

Tas nenozīmē, ka sekss jālikvidē no jūsu dzīves, – tikai pašā ārstniecības kursa sākumā tiek ieteikts atturēties no seksuālām aktivitātēm 30-90 dienas, tādējādi apliecinot, ka sekss nevalda pār šī cilvēka dzīvi. Kad tiek pārtrauktas visas seksuālās aktivitātes, daži atkarīgie ziņo par atcelšanas simptomiem, līdzīgiem, kādus piedzīvo kokaīna atkarīgie. Ļoti ieteicams ārstniecības programmā iekļaut partnera līdzdalību. Patiesībā, ja partneris šajā ārstniecības kursā nav piedalījies, tas var būt ļoti būtisks moments, kāpēc pēc ārstniecības kursa beigšanas atkarība atgriežas.

Avoti: allpsych.com, likar.info, psychoanalyse.ru