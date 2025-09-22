Farmaceits ir tikai pārdevējs, kurš vēlas kaut ko “iesmērēt”? Teju puse Latvijas bezrecepšu zāles pērk “uz savu galvu” 0
Statistikas dati rāda, ka 82% iedzīvotāju pēdējā gada laikā ir lietojuši bezrecepšu zāles. Gandrīz katrs ceturtais vismaz reizi nedēļā vai biežāk, bet gandrīz puse 47% no aptaujātajiem zāles izvēlas paši, bez konsultēšanās ar ārstu vai farmaceitu, šo statistiku TV24 raidījumā “Uz līnijas” komentē Zāļu valsts aģentūras direktore Indra Dreika.
“Pirmkārt, ne vienmēr ir aicinājums lietot zāles. Tas aicinājums, ar kuru es šodien nāku, pirms bezrecepšu zāļu lietošanas padomāt, varbūt šoreiz var to nedarīt, varbūt vēl var to nedarīt, varbūt mazliet laika un organisms pats tiek galā ar slimību, sāpēm, saaukstēšanās simptomiem vai tādām lietām,” norāda Dreika.
Otrs punkts, ja nevar nelietot, ir noteikti jāiet, jādara, jāizskatās un labi jājūtas – tādā gadījumā izvēlēties zāles, tam brīdim un tam simptomam, kuri ir konkrētajā brīdī mani sasnieguši. Aprunāties ar farmaceitu, nav jau noteikti jāzvana vai ar visiem simptomiem jāmēģina tikt pie ģimenes ārsta. Var pajautāt farmaceitam, vai šie trīs iepakojumi, kurus esmu paņēmis plauktā, iet kopā un sniegs labāko rezultātu, uzskata Zāļu valsts aģentūras direktore.
“Varbūt, ka farmaceits ieteiks izvēlēties vienu no tā visa, vai arī pilnīgi citu kombināciju, jo zālēm ir mijiedarbība. Zāles var pārdozēt, ir vienādas vielas dažādos zāļu nosaukumos, farmaceits ir pirmais, kurš vislabāk un visvairāk zina par zālēm,” piebilst Dreika.
Ir dažādi mīti dzirdēti. Gan par to, ka recepšu zāles ir tās stiprās un ļoti indīgās, tāpēc labāk lietot bezrecepšu. Vai arī, ka farmaceits tiek uztverts kā pārdevējs, kurš stāv aiz letes un vēl mēģina piedāvāt kaut ko blakus bez tā, kas man ir vajadzīgs. “Es gribu teikt, ka šis ir tāds kultūras jautājums – ļaut farmaceitam pildīt savu lomu un sniegt šo farmaceita pakalpojumu,” norāda Dreika.
Tāpat kā zāles ienāk mūsu ārstēšanā kā ļoti nopietns spēlētājs, tieši tāpat arī farmaceitam būtu jāienāk šajā veselības aprūpes sistēmā, kopumā kā ļoti nopietnam un atzītam spēlētājam, ar kuru es vienmēr aprunājos tajā brīdī, kad es pērku zāles. Tāpat arī situācijās, kurās lietoju vairāk, nekā vienas vai divas zāles, farmaceits ir tas, kas man varēs ieteikt labāko kombināciju, uzskata Dreika.