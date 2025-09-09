“Ja Hitlers būtu krievs, viņu arī svēto kārtā ieceltu!” Slaidiņš skaidro, kāpēc Krieviju ar veselo saprātu nesaprast 14
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” Nacionālo bruņoto spēku majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš pievērsās vēsturei, lai skaidrotu, kāpēc Krievijas rīcību nav iespējams izprast ar veselo saprātu.
Viņš norādīja, ka Krievijā valstiskā līmenī par izcilākajām personībām tiek uzskatīti cilvēki, kas bijuši savas tautas bendētāji. Kā pirmo Slaidiņš minēja Aleksandru Ņevski – viņš Krievijā iecelts svēto kārtā, taču bijis Zelta Ordas vasalis. “Būtībā spaidīja savus tautiešus, kļuva par kolobrantu un pildīja Zelta Ordas kasi.”
Majors turpināja: “Turklāt Ņevska vārdā ir ordeņi – tie bija cariskajā Krievijā, bija Padomju Savienībā un tagad arī Putina impērijā. Reāls krievu tautas bende.”
Kā nākamais tiek minēts Suvorovs – daudzas tautas var viņam pateikties par lielu daļu iznīcināšanas, norādīja Slaidiņš. “Viņš apspieda dažādas pretošanās. Ko viņš darīja Alpos? Krievi saka – mēs nekad karus neesam sākuši – ko viņš darīja Alpos?”
Tālāk Slaidiņš pievērsās Kutuzovam – valsts zemju zadzējs, izpārdotājs, pedofils, kuram īsti nebija nekādu militāru panākumu.
“Un, protams, Žukovs! Slavenā frāze – karavīrus nežēlojiet, bābas vēl sadzemdēs! Pēc viņa pavēlēm krievi daudz samaksāja Otrā pasaules kara laikā. Un arī pirmais Krievijas atombumbas izmēģinājums – viņš bija aizsardzības ministrs – 13 000 karavīrus palaida, lai noskaidrotu, kāda būs radiācijas ietekme.”
Majors sacīja: “Tāda sajūta, ja Hitlers būtu krievs, viņu arī svēto kārtā ieceltu. Neviena tauta negodātu savas bendes, bet Krievijā tas ir ļoti populāri. Tas ceļ tautas pašapziņu.”