“Ja kādam vēl ir vēlme ar mums sacensties militārajā jomā — lūdzu, lai mēģina!” Putins NATO sauc par “papīra tīģeri” 0
Krievijas prezidents Vladimirs Putins ceturtdien asi reaģēja uz ASV prezidenta Donalda Trampa izteikumiem, kurš bija nosaucis Krieviju par “papīra tīģeri”, piedāvājot pretargumentu — ka varbūt tieši NATO ir “papīra tīģeris”. Viņš arī brīdināja Vašingtonu, ka “Tomahawk” raķešu piegāde Ukrainai izraisītu bīstamu eskalācijas vilni, vēsta ārvalstu mediji.
Krievijas karš Ukrainā, kas kļuvis par asiņaināko konfliktu Eiropā kopš Otrā pasaules kara, ir izraisījis lielāko Krievijas un Rietumu konfrontāciju kopš Kubas raķešu krīzes 1962. gadā. Krievijas amatpersonas tagad atklāti runā par “karstu” konfliktu ar Rietumiem.
Uzrunājot Valdajas diskusiju kluba dalībniekus Sočos, Putins paziņoja, ka Krievijas spēki virzās uz priekšu visā frontes līnijā Ukrainā, un apgalvoja, ka gandrīz visa NATO alianse tagad faktiski karo pret Krieviju.
“Papīra tīģeris? Tad ejiet un cīnieties ar šo papīra tīģeri,” ironizēja Putins. “Ja mēs karojam pret visu NATO bloku, virzāmies uz priekšu un jūtamies pārliecināti — tad kas īsti ir NATO?”
Putins izsmēja Eiropas amatpersonu apgalvojumus par Krievijas dronu iebrukumiem NATO gaisa telpā, sakot ar ironiju, ka apsola vairs tā nedarīt Dānijā, un, ka viņam neesot dronu, kas varētu aizlidot līdz Lisabonai.
Eiropas iestādes pēdējās nedēļās apsūdzējušas Krieviju atkārtotos gaisa telpas pārkāpumos, tostarp ar droniem virs Polijas un iznīcinātājiem virs Igaunijas.
Runājot nopietnāk, Putins brīdināja, ka ASV raķešu “Tomahawk” piegāde Ukrainai būtu “jauns un kvalitatīvi citāds eskalācijas posms”.
“”Tomahawk” nav iespējams izmantot bez tiešas ASV militārpersonu līdzdalības,” sacīja Putins. “Tas nozīmētu pilnīgi jaunu līmeni attiecībās starp Krieviju un ASV.”
ASV pagaidām nav paziņojusi nekādu lēmumu par “Tomahawk” raķešu nodošanu Ukrainai.
“Nomierinieties, guļat mierīgi,” Putins saka NATO
Putins apsūdzēja NATO dalībvalstis, ka tās sniedz Ukrainai izlūkdatus, bruņojumu un apmācības, vienlaikus uzkurinot histēriju par it kā iespējamiem Krievijas uzbrukumiem alianses dalībvalstīm, ko viņš nosauca par neticamiem pieņēmumiem.
“Ja kādam vēl ir vēlme ar mums sacensties militārajā jomā — lūdzu, lai mēģina,” sacīja Putins. “Krievijas pretsoļi nebūs ilgi jāgaida.”
Viņš atkal uzsvēra, ka karš ir pagrieziena punkts Krievijas un Rietumu attiecībās, un apsūdzēja NATO par paplašināšanos un iejaukšanos Krievijas ietekmes sfērā pēc Padomju Savienības sabrukuma 1991. gadā.
Savukārt Eiropas līderi un Ukraina notiekošo sauc par impērisku teritorijas sagrābšanu un apgalvo, ka Krievijas sakāve ir būtiska, lai novērstu Putina turpmākus uzbrukumus NATO valstīm.
“Es tikai gribu teikt: nomierinieties, guļat mierīgi un pievērsieties savām problēmām. Paskatieties, kas notiek Eiropas pilsētu ielās,” Putins paziņoja.
Putins sacīja, ka Krievija kontrolē gandrīz visu Luhanskas provinci, aptuveni 81% Doneckas reģiona un ap 75% Zaporižjas un Hersonas apgabalu.