“Putins apzinās, kur ar visu šo ir ieberzies!” Slaidiņš “atšifrē” jaunākos diktatora melus 0
“Putina uzruna Atkalapvienošanās dienā bija īsta demagoģijas paraugstunda,” TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norāda Jānis Sladiņš, NBS Majors, Zemessardzes štāba virsnieks.
“Neatkarīgi un brīvi!” Putins ciniski izteicies par par četru Ukrainas reģionu – Luhanskas, Doneckas, Zaporožijes un Hersonas okupāciju.
Savā runā Putins okupētās teritorijas dēvēja par vēsturiskajām krievu zemēm un apgalvoja, ka vietējie iedzīvotāji it kā “neatkarīgi un brīvi” izvēlējās Krieviju. “Nu viņš var runāt par Luhansku un Donecku, bet, cik man zināms, Zaporožijes un Hersona ir Ukrainas kontrolē,” precizē NBS Majors.
Slaidiņu arī mulsina frāze “vēsturiskās krievu zemes” – tās taču ir ap Maskavas purviem, liela daļa no šī brīža Krievijas teritorijas nemaz nav vēsturiskā “krievu zeme”. Putins piebilda, ka Krievijas armija “aizstāv šo izvēli” un pati valsts cīnās par “taisnību”. Viņš Ukrainas iekarošanu jau kārtējo reizi aizstāv “ar izgudrotām vēsturiskām tiesībām”!
Uzrunā gan viņš neesot izskatījies diez ko labi. “Putins ļoti labi apzinās, kur ar visu šo ir ieberzies!”