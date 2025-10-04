“Putins apzinās, kur ar visu šo ir ieberzies!” Slaidiņš “atšifrē” jaunākos diktatora melus 0

LA.LV
13:33, 4. oktobris 2025
Viedokļi

“Putina uzruna Atkalapvienošanās dienā bija īsta demagoģijas paraugstunda,” TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norāda Jānis Sladiņš, NBS Majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

Reklāma
Reklāma
Šausminošs atklājums: pazīstama mūziķa luksusa automašīnā atrod pirms pusotra gada pazudušas skolnieces līķi
Kokteilis
Mūžīgie vientuļnieki? Šo trīs zodiaku zīmju pārstāvji, visticamāk, nekad neapprecēsies. 3
Kokteilis
TESTS. Izvēlies kleitu ballei, un mēs pateiksim, kādu pirmo iespaidu tu par sevi radi
Lasīt citas ziņas

“Neatkarīgi un brīvi!” Putins ciniski izteicies par par četru Ukrainas reģionu – Luhanskas, Doneckas, Zaporožijes un Hersonas okupāciju.

Savā runā Putins okupētās teritorijas dēvēja par vēsturiskajām krievu zemēm un apgalvoja, ka vietējie iedzīvotāji it kā “neatkarīgi un brīvi” izvēlējās Krieviju. “Nu viņš var runāt par Luhansku un Donecku, bet, cik man zināms, Zaporožijes un Hersona ir Ukrainas kontrolē,” precizē NBS Majors.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Braucošs vilciens un cilvēks – tās nav savienojams lietas!” Pēc Imantas traģēdijas pie sabiedrības vēršas NMPD
Milzīgi vēlēšanu protesti Gruzijā; pūlis mēģinājis iekļūt prezidenta pilī
Zudušas vērtības un solidaritāte: kādu priekšstatu par sevi radīs Latvija, ja mēs izstāsimies no Stambulas konvencijas

Slaidiņu arī mulsina frāze “vēsturiskās krievu zemes” – tās taču ir ap Maskavas purviem, liela daļa no šī brīža Krievijas teritorijas nemaz nav vēsturiskā “krievu zeme”. Putins piebilda, ka Krievijas armija “aizstāv šo izvēli” un pati valsts cīnās par “taisnību”. Viņš Ukrainas iekarošanu jau kārtējo reizi aizstāv “ar izgudrotām vēsturiskām tiesībām”!

Uzrunā gan viņš neesot izskatījies diez ko labi. “Putins ļoti labi apzinās, kur ar visu šo ir ieberzies!”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Te viņa tirgo saldējumu, te čakli strādā rūpnīcā: kas ir sieviete, kas mistiski parādās teju visos pasākumos, kuros ir Putins?
Rietumu analītiķi nosaukuši galveno Krievijas kodoldraudu mērķi: ko cenšas iebiedēt Putins?
Kļūst skaidrs, kas lika Trampam mainīt savu attieksmi pret Ukrainu: viņam ir jauns uzbrukuma plāns
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.