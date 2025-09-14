pexels.com/Gustavo Fring

Ja nav lieku 3000 eiro, jāpacieš sāpes. Paciente izmisumā par “luksusa pakalpojumu” Latvijā 31

11:31, 14. septembris 2025
Stāsti Pieredze

Soctīklos izpelnījies uzmanību kāds ieraksts, kas izgaismo nopietnu problēmu Latvijā. Kāda sieviete, ilgstoši ciezdama no zobu sāpēm, beidzot devusies pie zobārsta. Viņa uzzinājusi, ka nepieciešama vairāku gudrības zobu raušana un citu zobu labošana. Pēc vizītes viņas e-pastā iekritis ārstēšanas plāns ar biedējošu summu – ap 3000 eiro.

“Saprotot, ka man nav tādas naudas un iespējas izārstēt zobus, turpinās zobu sāpes.. ko darīt, vispār nesaprotu…” viņa dalās pārdomās par problēmu, ar ko saskaras daudzi Latvijas iedzīvotāji.

Ieraksts raisījis diskusiju par to, ka līdzīgas situācijas nav retums: zobārstniecības pakalpojumi Latvijā dažiem nav “pa kabatai”, un cilvēki spiesti samierināties ar sāpēm, citi tikmēr iesaka regulāri apmeklēt zobārstu, lai izvairītos no kosmiskām summām.

“Šobrīd Latvijā stomatologu pakalpojumu izmaksas ir nesamērīgi augstas salīdzinot ar vidējo iedzīvotāju atalgojumu valstī… Nav stāsts par materiālu, instrumentu un citām zobārstu izmaksām, bet vienkārši tā nevar būt, ka cilvēks nevar atļauties šo pakalpojumu un ir spiests dzīvot ar sāpēm…” kāda sieviete spriež.

“Es esmu domājusi – ko dara cilvēki, kuriem nav pie dvēseles ne centa uzkrājumi ārkārtas situācijām, sāpošs zobs? Izrādās, ka neko nedara, turpina ciest sāpes….. P.s. regulāri ejot pie zobārsta, mazu caurumiņu ir salabot padsmit reižu lētāk, ja kas,” spriež ieraksta komentētāja.

“Vajag apmeklēt regulāri zobārstu, tad tādu problēmu nebūs,” vēl kāds pamāca.

Cits iesaka: “Meklējiet citu klīniku – 3000 eur ir ļoti daudz, ja vien jums tur nav visi zobi bojāti un jāārstē visi kanāli.”

“Tak pasaki, ka darīsi tā, kā Tev sanāks ar finansēm, lai pielāgojas Tev, nevis Tu zobārstam. Pasaki, ka vari atļauties salabot pa vienam. Tev taču ir tādas iespējas, ja nē, aizej pie cita zobārsta, ne jau tāpēc jāmokās. Daudz privātajās klīnikās ir krietni saprotošāki cilvēki, acīmredzot,” uz pacienta tiesībām vērš uzmanību kāda soctīklu lietotāja.

Vēl kāda uzsver: “Tas jau noteikti nav jāmaksā vienā dienā, jo vienā dienā visas procedūras netiks veiktas. Maksājumu sadala vairākos, daudzās klīnikās ir tādas iespējas, varbūt pat var vienoties par klientam ērtu variantu. Jāpainteresējas taču.”

Cits piedāvā lētāku variantu: “Stomatoloģijas institūts, pie studentiem. Šobrīd uz raušanu nav garu rindu. Un maksā vien 10€. Pati biju pagājušā nedēļā un otrdien braukšu atkal. Viss tik super, iejūtīgi, uzmanīgi, lēni un saudzīgi.”

Vēl kāda saskārusies ar līdzīga pieredzi: “Man līdzīgs ārstēšanas plans beidzās ar kroņiem visai mutei pa 4.500. Pēc bērniem viss bija slikti un kādi 6 zobi bija nelaboti no visiem , 6 izrauti.”

