Politologs un vēsturnieks Kārlis Daukšts TV24 raidījumā “Globuss” runāja par kādu slepenu punktu ASV līdera Donalda Trampa pieņemtajā drošības stratēģijā.

Šajā punktā ietverta prasība, kas izjauc visu pasaules līdzsvaru.

Daukšts skaidroja: “Patlaban tomēr Tramps ir pieņēmis savu drošības stratēģiju, un šajā drošības stratēģijā ir slepenais punkts. Slepenajā punktā ir viena prasība, kura pēc būtības izjauc visu pasaules līdzsvaru.

Viņš pieprasa izveidot tā saucamo piecu Ass valstu koalīciju, kas aizvietos G7. Pieciniekā ietilpst Krievija, Amerikas Savienotās Valstis, Ķīna, Japāna un Indija. It kā tāds bloks, kurš vadītu pasauli kā iepriekš, teiksim, Apvienotās Nācijas.”

Politologs uzsvēra, ka tā ir paša Trampa ideja, un tā saskan ar Trampa domāšanas veidu – viņam esot simpātijas pret autoritāriem režīmiem un autoritāriem risinājumiem. Tieši tāpēc viņš cenšas veidot vienošanos ar autoritāru valstu līderiem.

“Viens no jautājumiem paslīd garām – vai Ukrainas jautājums varētu risināties pēc Korejas principa,” vaicāja Daukšts.

“Novilkt vienu līniju un šo līniju no abām pusēm sargātu kaut kādi noteikti līgumi, kuri būtu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un vienu no šīm piecinieka dalībvalstīm,” skaidroja politologs.

Runājot par Korejas gadījumu – raidījuma vadītājs un vēsturnieks pauda, ka tā ir kā “pulvermuca”, kurai deglis vienmēr atrodas blakus.

