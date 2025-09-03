“Ja paņem preci no plaukta, arī dari pārdevēja darbu?” Cilvēki dalās divās frontēs par pašapkalpošanās kasēm 0
Sociālo mediju platformā “X” kāda iedzīvotāja publicēja fotogrāfiju ar garu cilvēku rindu pie pašapkalpošanās kasēm vienā no “Rimi” veikaliem, aktualizējot jautājumu par kasieriem. Ieraksts izraisīja plašāku sabiedrības diskusiju par pašapkalpošanās tēmu.
Sieviete bildi komentēja ar tekstu, kas veltīts “Rimi”: “Varētu veidot sadarbības ar kasieriem, nevis influenceriem. Vai maksāt pircējiem kasieru algu.”
@RimiLatvija varētu veidot sadarbības ar kasieriem, nevis influenceriem. Vai maksāt pircējiem kasieru algu. pic.twitter.com/n2BM1kiZKt
— Anastasija Tetarenko-Supe (@te_anastasija) August 28, 2025
Kāda cita “X” lietotāja norādīja, ka ir absurdi uzskatīt pašapkalpošanās kases funkciju kā pārdevēja darba darīšanu. Uz ko diskusijas aizsācēja atbildēja: “Tad ir jānoņem kases, kurās sēž kasieri, un jāsaliek pietiekams skaits pašapkalpošanās kasu. Pašapkalpošanās kases aizvieto kasierus. Tieši kādu citu darbu tad dara pie tās kases?? Un, aizvietojot kasierus ar pircēju darbu, uzņēmumam nav jāmaksā algas kasieriem. Cenās to nejūt.”
Šādas vaimanas bieži var redzēt. Un allaž gribas pajautāt – kurā satversmē ir garantēts, ka veikalā apkalpo kasieris? Kas tas par pieņēmumu, ka paškasēs tu "dari pārdevēja darbu"? Ja paņem preci no plaukta, arī dari pārdevēja darbu? Senāk visu padeva!
Izlepuši no labas dzīves. https://t.co/z2EM6ml78X
— Kristīne (@vardotaja) August 28, 2025
"Jānoņem un jāsaliek" – uztaisi savu Rimi, ņem nost un liec, kā ienāk prātā.
Cenās droši vien nejūt tāpēc, ka klienti nav godīgi kā bāriņa asara un kartupeļu vietā mēdz no veikala iznest ko dārgāku. Bizness. Drīkst nepiedalīties, ja viss riebj.
— Kristīne (@vardotaja) August 28, 2025
Man kā pircējam kāds labums? Es jebkurā gadījumā stāvu rindā. Pie tam vēl kā ūpim jāgroza galva lai pamanīt kura kasē atbrīvojās. Esmu pārliecināts, ka lielveikalu ķēdei ir pietiekoši naudas lai kaut kā stimulēt kasierus, nevis ekonomēt uz kasieru algām.
— Andris Murnieks @Latvia (@orcusganimed) August 29, 2025
Ir cilvēki, kas piekrīt – izmantojot pašapkalpošanās kases, cilvēkiem nepieciešams piešķirt kādu bonusu.
Es šim zināmā mērā piekrītu.
Pašapkalpošanās kasēs būtu jābūt kaut kādai bonusa atlaidei! Uzņēmums uz to ietaupa, ka es neeju pie kasieres!
— Solvita (@Solvita_pati) August 28, 2025
Lūk, vēl pāris komentāri no cilvēkiem par šo tēmu!
Nu un kāpēc jāiet uz dārgo Rimi, var iet uz mazajiem veikaliem, tur apkalpos dzīvs cilvēks, un cenas iespējams būs zemākas nekā Rimi.
— Jānis (@sirsenis) August 28, 2025
Arzemes tas ir papildus kases, mums nereti vienigas. Protams,tas ir izdevumu taupisanai
. A,satvesrme nav rakstits,ka publiska wc vajag papiru,bwt gribes,ne? 😄
— sskkuuddrraa (@sskkuuddrraa) August 29, 2025
Kā labi maskējies latvietis introvertais, es neatceros, kad pēdējo reizi maksāju kasē pie kasiera. Tikai pašapkalpošanās kases. Āmen.
— SaulesNav (@SaulesNav) August 28, 2025
Un, ja kasieris nepareizi uz jums paskatīsies, nebūs saulstariņš un uci puci, tad atkal nebūs labi. Pašapkalpošanās kasēs visu var izdarīt ātri, bet ir kas kaut ko nesaprot, nezina, un tad atkal nav labi.
— TukTukRukRukDumDumDum (@NegribuRakstit) August 29, 2025
Brīnos, ka nav vēl cepšanās par automazgātuvēm, kur ne tikai dara mazgātāja naudu, bet vēl pats par to arī samaksā.
— Inese Siksna (@IneseSiksna1) August 29, 2025