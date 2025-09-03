#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: LETA

20:21, 3. septembris 2025
Sociālo mediju platformā “X” kāda iedzīvotāja publicēja fotogrāfiju ar garu cilvēku rindu pie pašapkalpošanās kasēm vienā no “Rimi” veikaliem, aktualizējot jautājumu par kasieriem. Ieraksts izraisīja plašāku sabiedrības diskusiju par pašapkalpošanās tēmu.

Sieviete bildi komentēja ar tekstu, kas veltīts “Rimi”: “Varētu veidot sadarbības ar kasieriem, nevis influenceriem. Vai maksāt pircējiem kasieru algu.”

Kāda cita “X” lietotāja norādīja, ka ir absurdi uzskatīt pašapkalpošanās kases funkciju kā pārdevēja darba darīšanu. Uz ko diskusijas aizsācēja atbildēja: “Tad ir jānoņem kases, kurās sēž kasieri, un jāsaliek pietiekams skaits pašapkalpošanās kasu. Pašapkalpošanās kases aizvieto kasierus. Tieši kādu citu darbu tad dara pie tās kases?? Un, aizvietojot kasierus ar pircēju darbu, uzņēmumam nav jāmaksā algas kasieriem. Cenās to nejūt.”

Ir cilvēki, kas piekrīt – izmantojot pašapkalpošanās kases, cilvēkiem nepieciešams piešķirt kādu bonusu.

Lūk, vēl pāris komentāri no cilvēkiem par šo tēmu!

LA.LV Aptauja

Vai, izmantojot pašapkalpošanās kasi, jūti, ka dari kasiera darbu?

  • Jā, pavisam noteikti
  • Nē, tikai atviegloju savu iepirkšanos

