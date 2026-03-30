Jau pavisam drīz Vecrīgā norisināsies bezmaksas festivāls: uzstāsies “Labvēlīgais Tips”, “Olas”, “PND” un citi 0
2026. gada 18. aprīlī Rīgā, Doma laukumā norisināsies “Vecrīgas Festivāls’’ – vienas dienas bezmaksas pasākums, kas aicina rīdziniekus un pilsētas viesus baudīt mūziku, gardumus un pavasarīgu rosību Vecrīgas sirdī.
Festivāla programma piedāvās aktivitātes visas dienas garumā dažādām paaudzēm.
● plkst. 11.00 – bērnu rīts ar izklaidēm ģimenēm, īpašais viesis – Bērnu ansamblis DZEGUZĪTE;
● plkst. 15.00 – zaļumballes ritmos festivāla viesus izdancinās grupa BITĪT’ MATOS. LATVIJAS UN IGAUNIJAS SIMPĀTISKAIS ORĶESTRIS;
● plkst. 18.00 – RAUM;
● plkst. 19.00 – PND;
● plkst. 20.30 Vecrīgai vislabvēlīgākais pārsteigums šajā pavasarī – LABVĒLĪGAIS TIPS;
● plkst. 22.00 – OLAS;
Starplaikos starp grupām TOMS GRĒVIŅŠ un citi diskžokeji.
Visas dienas un vakara garumā apmeklētājus priecēs vietējo amatnieku un mājražotāju tirdziņš, plaša ēdināšanas zona ar dažādiem ēdinātājiem.
Ģimenēm paredzēta plaša bērnu rīta programma. Aktivitātes būs gan lieliem, gan maziem apmeklētājiem – sākot ar ģimeņu skrējieniem rīta daļā un turpinot ar daudzām citām.
Kopā ar “TUSIS’’ notiks orientēšanās spēles, makšķerēšanas izaicinājumi, smieklu pilnā zaķu ķeršana, foto stūrītis ar lielo TUSI un vēl daudzas citas jautras nodarbes.
“Sapņu Ballītes’’ fejiņas radīs īstu pasaku noskaņu ar burbuļu šoviem, radošajām darbnīcām, rotaļām un gliteru pārvērtībām. Savukārt māksliniecisku atmosfēru nodrošinās mākslas studija kopā ar “Aiju Pabērzu’’ – ikvienam būs iespēja radīt savus darbiņus un piedalīties kopīgā izstādē.
Pasākumā piedalīsies “Valsts policija”, “Valsts ugundzēsības un glābšanas dienests’’ un “Neatliekamā medicīniskā palīdzība’’ – apmeklētāji varēs apskatīt glābēju tehniku, iepazīt tās aprīkojumu un uzzināt vairāk par drošību ikdienā.
Par precizitātes un azarta devu parūpēsies “XS Rotaļlietas’’, piedāvājot “NERF’’ aktivitāti, kur dalībnieki varēs sacensties par balvām. Rosība gaidāma arī no “Latvijas Valsts meži’’, savukārt par pašiem jaunākajiem apmeklētājiem un viņu vecākiem parūpēsies “HAAKAA’’.
Bērnus priecēs piepūšamās atrakcijas, kur varēs kārtīgi izlēkāties un izpriecāties, kā arī karuseļi visai ģimenei. Starplaikos uz skatuves par jautru noskaņu rūpēsies bērnu diskžokejs.
Interesentiem būs iespēja pārbaudīt savu spēku izaicinājumā Kurš ir spēcīgāks?, kā arī sacensties novusa turnīrā un piedalīties citās aizraujošās aktivitātēs. Ikvienam sienu kāpšanas interesentam būs iespēja sevi izaicināt kopā ar “Falkors’’, bet aktīvākie un spēcīgākie varēs piedalīties īpašos konkursos. Būs gaidāmi vēl daudzi pārsteigumi, tāpēc aicinām sekot līdzi jaunumiem!
Par balvām aktivitātēs parūpēsies “Ilūziju muzejs’’, “Brīnumu mežs’’, “Players Club’’, “CIDO Grupa’’, “Lielvārdes alus’’, “Mākslas muzejs Rīgas Birža’’, “Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs’’ un citi atbalstītāji.
Festivālu organizē Vecrīgas bāri “Cuba Cafe’’, “B Bārs Restorāns’’, “Ezītis Miglā’’ un bārs “Garāža’’, apvienojot pieredzi, mīlestību pret pilsētu un vēlmi atdzīvināt Vecrīgu kā atvērtu un dzīvu kultūras satikšanās vietu. Šo bāru bārmeņi parūpēsies par gardiem dzērieniem un kokteiļiem pasākuma viesiem.
Pasākums apmeklētājiem ir bez maksas un tiek īstenots ar Rīgas pašvaldības līdzfinansējuma programmas Atbalsts komersantiem publisku pasākumu rīkošanai finansiālo atbalstu.