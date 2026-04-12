Baltie stārķi.
Foto: Shutterstock

Jaunā nedēļa sāksies ar sauli un pavasarīgiem laikapstākļiem 0

LETA
15:17, 12. aprīlis 2026
Pirmdien saule mīsies ar mākoņiem un būtiski nokrišņi nav gaidāmi, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Dienā pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +10…+14 grādiem, bet līča rietumu piekrastē gaiss iesils līdz +7…+9 grādiem.

Rīgā pirmdien mākoņi palaikam aizklās debesis un laiks būs sauss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +11…+13 grādiem.

Naktī uz pirmdienu rietumos būs neliels mākoņu daudzums, bet valsts austrumos debesis būs daļēji mākoņainas. Vējš pūtīs lēni un nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +2…-3 grādiem.

Rīgā naktī debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums un laiks būs sauss. Pūtīs lēns vējš un gaiss atdzisīs līdz 0…+1 grādam.

