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Novecošana sākas agrāk, nekā domājām – zinātnieki pusgadsimtu ilgā pētījumā atklājuši kritiskos gadus 0

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LA.LV
8:15, 26. jūnijs 2026
Veselam Dzīvesveids

Kādā vecumā cilvēks patiesībā sāk novecot? Uz šo jautājumu atbildi meklējuši Zviedrijas zinātnieki, kuri gandrīz pusgadsimtu ilgā pētījumā sekoja līdzi vairāku simtu cilvēku veselībai un fiziskajai formai. Pētījuma rezultāti rāda, ka organisma fizisko spēju lejupslīde sākas agrāk, nekā daudzi domā.

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Karolinska institūta pētnieki 47 gadu garumā novēroja vairākus simtus nejauši izvēlētu sieviešu un vīriešu vecumā no 16 līdz 63 gadiem. Pētījums tika veikts Zviedrijas Fiziskās aktivitātes un fitnesa projekta SPAF ietvaros, vēsta Sciencedaily.com.

Atšķirībā no daudziem citiem pētījumiem, kuros salīdzina dažādas vecuma grupas vienā konkrētā brīdī,

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šajā projektā tika regulāri pārbaudīti vieni un tie paši cilvēki vairāku desmitgažu laikā.

Tas ļāva zinātniekiem daudz precīzāk izsekot, kā ar gadiem mainās cilvēka ķermenis.

Pētnieki analizēja fizisko sagatavotību, muskuļu spēku un izturību. Visi rādītāji uzrādīja līdzīgu tendenci – fiziskās spējas sāk pakāpeniski samazināties jau ap 35 gadu vecumu. Turklāt ar gadiem šī lejupslīde kļūst arvien izteiktāka.

Tomēr zinātnieki uzsver arī kādu būtisku atziņu – fiziskās aktivitātes sniedz lielu ieguvumu jebkurā vecumā. Pētījuma dalībnieki, kuri aktīvāk sportot sāka tikai pieaugušā vecumā, savas fiziskās spējas uzlaboja par 5-10%.

Pētnieki tagad vēlas noskaidrot, kāpēc tieši ap 35 gadu vecumu cilvēks sasniedz savu fizisko spēju maksimumu

un kādi mehānismi nosaka turpmāko organisma novecošanos. Pētījums vēl turpināsies. Nākamgad dalībnieki tiks pārbaudīti atkārtoti – tobrīd viņiem jau būs nedaudz zem 70 gadiem.

Zinātnieki cer, ka ilgtermiņa novērojumi palīdzēs labāk saprast, kā dzīvesveids, veselības stāvoklis un citi organisma bioloģiskie procesi ietekmē cilvēku visas dzīves garumā.

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