Foto: Evija Trifanova, LETA

Jelgavas novadā uz dzīvojamās mājas jumta aizdegušies saules paneļi 0

Pievieno LA.LV
LETA
10:16, 1. augusts 2026
Ziņas Latvijā

Piektdien Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu uz Jelgavas novada Līvbērzes pagastu, kur kādai mājai uz jumta bija aizdegušies saules paneļi, aģentūru LETA informēja VUGD.

Izskatās iespaidīgi, bet sagādā galvassāpes: auto eksperti nosauc mašīnas, no kuru iegādes labāk izvairīties
TV24
Pēc incidenta Polijā Slaidiņš pieļauj scenāriju, kas satrauc NATO
Kokteilis
Daudzi par šiem riskiem pat nenojauš – lūk, kas notiek ar organismu, ja nodarbojaties ar seksu katru dienu 16
Lasīt citas ziņas

Izsaukums tika saņemts plkst. 11.48. Ierodoties notikuma vietā. ugunsdzēsēji konstatēja, ka uz kādas divstāvu dzīvojamās mājas jumta deg saules paneļi trīs kvadrātmetru platībā.

Pirms VUGD ierašanās no mājas evakuējās divi cilvēki.

CITI ŠOBRĪD LASA
Internets neko neaizmirst! Bijušais Rēzeknes mērs, publicējot apsveikumu pilsētai, pieļāvis pamatīgu misēkli
Vai arī šodien ducinās pērkons? Laika prognoze augusta pirmajai dienai
“Negaiss ar ļoti stipru lietu tuvojas Rīgai!” Sinoptiķis Bergšteins brīdina par laikapstākļiem

Plkst. 12.45 darbi notikuma vietā tika noslēgti.

Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 64 izsaukumus. No tiem 12 bija uz ugunsgrēku dzēšanu, 36 – uz glābšanas darbiem, bet vēl 16 izsaukumi bija maldinājumi.

Tēmas
LA.LV Google ziņās Pievienot
SAISTĪTIE RAKSTI
Zinātnieki piecus gadus vēroja zemi zem saules paneļiem: redzētais bija negaidīts
TV24
Vai mūsdienās vispār vērts būvēt jaunu māju bez saules paneļiem? Eksperts iesaka rūpīgi padomāt
Mājas
7 eiro triks, kas ļauj no saules paneļiem “izspiest” līdz pat 30% vairāk elektrības
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.