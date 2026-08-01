Jelgavas novadā uz dzīvojamās mājas jumta aizdegušies saules paneļi 0
Piektdien Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu uz Jelgavas novada Līvbērzes pagastu, kur kādai mājai uz jumta bija aizdegušies saules paneļi, aģentūru LETA informēja VUGD.
Izsaukums tika saņemts plkst. 11.48. Ierodoties notikuma vietā. ugunsdzēsēji konstatēja, ka uz kādas divstāvu dzīvojamās mājas jumta deg saules paneļi trīs kvadrātmetru platībā.
Pirms VUGD ierašanās no mājas evakuējās divi cilvēki.
Plkst. 12.45 darbi notikuma vietā tika noslēgti.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 64 izsaukumus. No tiem 12 bija uz ugunsgrēku dzēšanu, 36 – uz glābšanas darbiem, bet vēl 16 izsaukumi bija maldinājumi.