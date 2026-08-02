Ēd gailenes pilnām mutēm! Tajās ir vairākas vērtīgas vielas, kuru dēļ ir vērts paņemt papildporciju 0
Gaileņu sezona Latvijā ir viens no vasaras gardākajiem notikumiem. Tās nonāk mērcēs, zupās, uz pannas kopā ar jaunajiem kartupeļiem un arī ziemas krājumos. Taču gailenes nav tikai aromātiska piedeva maltītei – šajās meža sēnēs atrodamas arī vairākas organismam nepieciešamas uzturvielas.
Turklāt svaigās gailenēs ir daudz ūdens un salīdzinoši maz kaloriju. Protams, aina būtiski mainās, ja sēnes tiek pagatavotas bagātīgā saldā krējuma mērcē vai lielā sviesta daudzumā. Pašas gailenes gan var būt vērtīga daudzveidīga uztura sastāvdaļa.
D vitamīns – viena no gaileņu interesantākajām īpašībām
Sēnes ir īpašas ar to, ka tās var saturēt D vitamīnu, galvenokārt D2 vitamīna jeb ergokalciferola formā. Tā daudzums var ievērojami atšķirties atkarībā no sēņu augšanas apstākļiem un saņemtās ultravioletās gaismas.
D vitamīns organismam nepieciešams normālai imūnsistēmas darbībai, kaulu veselībai un kalcija izmantošanai. Tomēr gailenes nevajadzētu uztvert kā garantētu D vitamīna deficīta novēršanas līdzekli – vitamīna koncentrācija konkrētajās sēnēs var būt ļoti atšķirīga.
B grupas vitamīni
Gailenēs atrodamas arī vairākas B grupas vitamīnu vielas, tostarp riboflavīns jeb B2 vitamīns un niacīns jeb B3 vitamīns. Šie vitamīni piedalās normālā enerģijas vielmaiņā un citos organismam būtiskos procesos.
Tādēļ sēnes var būt viens no produktiem, ar kuriem padarīt ikdienas ēdienkarti daudzveidīgāku, vienlaikus uzņemot arī vērtīgus mikroelementus.
Kālijs
Gailenes satur kāliju – minerālvielu, kas nepieciešama normālai nervu sistēmas un muskuļu darbībai, kā arī palīdz uzturēt normālu asinsspiedienu.
Protams, kālija ziņā gailenes nav vienīgais vai obligāti galvenais produkts uzturā. Taču kopā ar dārzeņiem, pākšaugiem un citiem pilnvērtīgiem produktiem tās lieliski iederas sabalansētā ēdienkartē.
Varš – mikroelements, par kuru runājam retāk
Vēl viena gaileņu vērtība ir tajās esošais varš. Lai gan cilvēka organismam tas nepieciešams salīdzinoši nelielā daudzumā, varš piedalās vairākos svarīgos procesos, tostarp normālā enerģijas vielmaiņā un nervu sistēmas darbībā.
Varš nepieciešams arī normālai dzelzs transportēšanai organismā un palīdz aizsargāt šūnas pret oksidatīvo stresu.
Šķiedrvielas un sēnēm raksturīgie savienojumi
Gailenes satur arī šķiedrvielas un sēņu šūnu sieniņām raksturīgus savienojumus, piemēram, hitīnu. Tieši tādēļ sēnes dažiem cilvēkiem var šķist diezgan smags ēdiens, īpaši, ja apēsts liels daudzums.
Cilvēkiem ar jutīgu gremošanas sistēmu gailenes tāpēc labāk baudīt mērenās porcijās un kārtīgi termiski apstrādātas.
Kā gailenes pagatavot?
Klasika, protams, ir gailenes ar sīpoliem, saldo krējumu un jaunajiem kartupeļiem. Taču, ja gribas vieglāku maltīti, tās var apcept nelielā taukvielu daudzumā un pievienot omletei, griķiem, pastai, sautētiem dārzeņiem vai siltajiem salātiem.
Svarīgi arī atcerēties – uzturā jālieto tikai pilnīgi droši atpazītas sēnes. Ja par mežā atrastas sēnes sugu rodas kaut mazākās šaubas, uz šķīvja tai nonākt nevajadzētu.
Tāpēc gaileņu sezonu tiešām ir vērts izbaudīt. Ne jau tādēļ, ka gailenes būtu kāds brīnumlīdzeklis, bet gan tāpēc, ka tās ir sezonāls, garšīgs un uzturvielām bagāts produkts, kas Latvijas vasaras ēdienkarti padara krietni interesantāku.