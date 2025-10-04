“Jūs galīgi kaunu esat pazaudējuši?” Bērnu nelaiž autobusā, lai arī ir iegādāta biļete 0
Kāda māmiņa sociālajos medijos dalījusies ar baisu situāciju – viņas bērns netika ielaists autobusā vairākas stundas. Iepriekš iegādāta biļete viņam negarantēja vietu autobusā.
Par absurdo situāciju platformā “X” dusmojas Margita: “Kaut kāds sviests! Sīkais Saldū kopš 14.00 netiek iekšā autobusā. Visi pilni. Arī kad nopirkta biļete, izrādās, ka vieta jau aizņemta. “Mobilly” un “LuxExpress” jūs galīgi kaunu esat pazaudējuši? Un ko man tagad darīt? Braukt pakaļ pašai!?”
Viņa norāda, ka bērns ticis mājās vien ap deviņiem vakarā. Atvase, pārrodoties mājās, bijusi piekususi un izbesījusies.
Kāds komentētājs norāda uz pagātni: “Atgriežas senie laiki… Kad es astoņdesmitajos braucu mājās ko Kandavas tehnikuma, bija tieši tas pats – autobusi pilni, ka durvis ciet nevarēja aizvērt…”
Vairāki cilvēki ir neizprašanā, kā tā var būt. Viņi min, ka uz vienu sēdvietu pārdotas vairākas biļetes. Meldra uzskata, ka “kam ir biļete ar vietu, tam tur jāsēž – viss.” Margita viņai gan ironiski atbild, jautājot, vai tādā gadījumā cilvēki viens otram sēdēs klēpī.
Kaspars norāda: “Šādu stāstu par netikšanu lasīju arī no citas Latvijas puses. Tā, ka jārēķinās ne tikai ar nepabeigtu, atceltu reisu, bet arī ar netikšanu!”
Cits komentētājs norāda uz citu problēmu. Viņš, stāstot savu pieredzi, atklāj, ka, lai izmantotu autobusu piektdienā, biļete ir jāiegādājas vairākas dienas iepriekš, citādi mājās tikt nav iespējams.
“Mobilly” komentē situāciju
Turpat komentāros izteikušies arī platformas “Mobilly” pārstāvji. Viņi raksta: “Labrīt! Mums tiešām žēl, ka radusies šāda nepatīkama situācija.
Atsūtiet mums, lūdzu, vēstulē informāciju par iegādāto biļeti, lai varam noskaidrot pie pārvadātāja par šo aizņemto vietu.”
