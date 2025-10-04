Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Foto: Ilmārs Randers

“Jūs galīgi kaunu esat pazaudējuši?” Bērnu nelaiž autobusā, lai arī ir iegādāta biļete 0

LA.LV
11:57, 4. oktobris 2025
Stāsti Izpēte

Kāda māmiņa sociālajos medijos dalījusies ar baisu situāciju – viņas bērns netika ielaists autobusā vairākas stundas. Iepriekš iegādāta biļete viņam negarantēja vietu autobusā.

Reklāma
Reklāma
Šausminošs atklājums: pazīstama mūziķa luksusa automašīnā atrod pirms pusotra gada pazudušas skolnieces līķi
Kokteilis
Mūžīgie vientuļnieki? Šo trīs zodiaku zīmju pārstāvji, visticamāk, nekad neapprecēsies. 3
Kokteilis
TESTS. Izvēlies kleitu ballei, un mēs pateiksim, kādu pirmo iespaidu tu par sevi radi
Lasīt citas ziņas

Par absurdo situāciju platformā “X” dusmojas Margita: “Kaut kāds sviests! Sīkais Saldū kopš 14.00 netiek iekšā autobusā. Visi pilni. Arī kad nopirkta biļete, izrādās, ka vieta jau aizņemta. “Mobilly” un “LuxExpress” jūs galīgi kaunu esat pazaudējuši? Un ko man tagad darīt? Braukt pakaļ pašai!?”

Viņa norāda, ka bērns ticis mājās vien ap deviņiem vakarā. Atvase, pārrodoties mājās, bijusi piekususi un izbesījusies.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Braucošs vilciens un cilvēks – tās nav savienojams lietas!” Pēc Imantas traģēdijas pie sabiedrības vēršas NMPD
Milzīgi vēlēšanu protesti Gruzijā; pūlis mēģinājis iekļūt prezidenta pilī
Zudušas vērtības un solidaritāte: kādu priekšstatu par sevi radīs Latvija, ja mēs izstāsimies no Stambulas konvencijas

Kāds komentētājs norāda uz pagātni: “Atgriežas senie laiki… Kad es astoņdesmitajos braucu mājās ko Kandavas tehnikuma, bija tieši tas pats – autobusi pilni, ka durvis ciet nevarēja aizvērt…”

Vairāki cilvēki ir neizprašanā, kā tā var būt. Viņi min, ka uz vienu sēdvietu pārdotas vairākas biļetes. Meldra uzskata, ka “kam ir biļete ar vietu, tam tur jāsēž – viss.” Margita viņai gan ironiski atbild, jautājot, vai tādā gadījumā cilvēki viens otram sēdēs klēpī.

Kaspars norāda: “Šādu stāstu par netikšanu lasīju arī no citas Latvijas puses. Tā, ka jārēķinās ne tikai ar nepabeigtu, atceltu reisu, bet arī ar netikšanu!”

Cits komentētājs norāda uz citu problēmu. Viņš, stāstot savu pieredzi, atklāj, ka, lai izmantotu autobusu piektdienā, biļete ir jāiegādājas vairākas dienas iepriekš, citādi mājās tikt nav iespējams.

“Mobilly” komentē situāciju

Turpat komentāros izteikušies arī platformas “Mobilly” pārstāvji. Viņi raksta: “Labrīt! Mums tiešām žēl, ka radusies šāda nepatīkama situācija.

Ja biļete ir iegādāta uz konkrēto sēdvietu, tad tai autobusā ir jābūt pieejamai.

Atsūtiet mums, lūdzu, vēstulē informāciju par iegādāto biļeti, lai varam noskaidrot pie pārvadātāja par šo aizņemto vietu.”

Ekrānšāviņš/ “X”

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
“Jāklausās “TikTok” muļķības vai ziņas krievu valodā…” Pasažieri sabiedriskajā transportā ignorē cieņpilnu attieksmi
“Uz sēdvietām pasažieri bija salikuši somas…” Autobusa vadītāja reisā Valmiera-Rīga sniedz cilvēcības paraugstundu
Inflācija skārusi arī sabiedrisko transportu – no jaunā gada braucieni kļūs dārgāki
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.