“Uz sēdvietām pasažieri bija salikuši somas…” Autobusa vadītāja reisā Valmiera-Rīga sniedz cilvēcības paraugstundu 0

21:29, 14. septembris 2025
Ikdienas steigā cilvēki mēdz aizmirst pateikties par vienkāršām lietām, taču šodien sociālo tīklu uzmanības centrā nonācis kāds ieraksts, ar ko vietnē “Facebook” dalās autobusa pasažiere Ieva, kura devusies ceļā no Inciema uz Rīgu. Viņa vēlas izteikt sirsnīgu pateicību autobusa vadītājai par cilvēcības paraugstundu nekaunīgiem pasažieriem.

Ieva raksta: “Šodien (14.09.2025) braucām no Inciema uz Rīgu ar autobusu Valmiera – Rīga. Inciema pieturā autobuss piestāja plkst.16.20. Iekāpjot autobusā, ievērojām, ka brīvu vietu nav. It kā nav.., jo uz dažiem sēdvietām pasažieri bija salikuši lielas somas.

Es jau grasījos palūgt atbrīvot aizņemtās vietas, jo paši somu īpašnieki to darīt negrasījās, bet…nepaspēju. Autobusa vadītāja iznāca salonā, pieklājīgā tonī pastāstīja, ka somām nav paredzēta sēdvieta, kā arī aizrādīja, ka uz autobusa vidus daļas trepēm sēdēt arī nevajadzētu (pāris jauniešu tur sēdēja).

Somas tika īpašnieku savāktas, atbrīvojās vairākas vietas un mēs ar vīru varējām apsēsties. Autobusa vadītāja izstaigāja visu salonu, uzzinot, cik vēl ir brīvu vietu. Viss noritēja mierīgi, bet ar pamācību, kā uzvesties sabiedriskā transportā.

Pēc pāris pieturām autobusā iekāpa gados cienījama kundze ar kustību traucējumiem. Autobusa vadītāja pagaidīja līdz kundze apsēdās un tikai tad uzsāka braucienu.

Sīkumi? Nē, man ļoti iepriecināja, ka starp mums ir tik lieliski cilvēki, kuri perfekti pilda savu darbu, ievērojot notiekošo salonā. Lūk, cilvēcības, sapratnes un cilvēkmīlestības paraugs. Paldies vadītājai”

