“Jūs galīgi traka?” Sievieti nepatīkami pārsteidz poliklīnikas darbinieces reakcija 0

17:16, 9. septembris 2025
Mūsdienās daudzas robežas vairs nepastāv un esam daudz brīvāki dažādos ierobežojumos, tādēļ nereti gadās kādi negaidīti starpgadījumi. Par tādu šoreiz pastāstījusi savā Threads profilā kādā sieviete, kura uz poliklīniku devusies ar… suni.

“Iegāju MFD poliklīnikas reģistratūrā ar suni. Ārsta zīmi vajadzēja paņemt. Rindas nav. Būtu jūs redzējuši darbinieces seju. “Ar suni, poliklīnikā, Jūs galīgi traka?”

Es saprotu, ka neļauj visur ar suņiem, bet ja nav uz durvīm zīmes, tad kā es varu zināt. Sabiedriskajā ar suni drīkst, daudzos tirdzniecības centros, kafejnīcās arī. Pie ģimenes ārsta savu suni gan līdzi neņemtu, bet ‘ieskriet’ pakaļ zīmei nelikās kā cilvēces pāridarījums,” viņa raksta.

Komentāros ļaudis norāda, ka “būs daudzas lietas, ko dzīvē neatradīs uzrakstītas uz durvīm, bet tieši tādēļ mēs augam, izglītojamies un apgūstam kā notiek lietas. Nav arī teikts, ka nevar iet ar telti un taisīt ugunskuru, bet vai to tādēļ pamatosim ar to, ka uz durvīm nebija rakstīts? Protams, ka nē. Tas nekad nebūs par to, ko mums gribas, jo “viss tak ir okei“, bet par atbilstošu uzvedību un normām attiecīgajās iestādēs. Tās ir normas, kas nav radušās, jo kādam tā gribējās. “Es gribēju, nesaprotu, kur problēma” nav cool.”

Cits raksta: “Šis man atgādina Amerikas debilismu un superzemo intelektu – miljonu kompensācijas, jo uz mikrenes nav rakstīts, ka nedrīkst kaķi žāvēt, uz pudelēm un pakām – pēc atvēršanas negriezt otrādi, uz segām – nelietot cunami laikā…. ”

Kāds cits raksta: “Ir tāds jēdziens “veselais saprāts”. Angliski common sense. Izskatās, ka universāla sapratne par to, ko drīkst vai nedrīkst sabiedrībā, dažiem cilvēkiem vairs nepiemīt.”

“Kā suņu cilvēks un vienlaikus kā alerģisks cilvēks – dzīvniekiem nav vietas publiskās iekštelpās, Tu pat nevari iztēloties, cik daudziem ir suņu/kaķu alerģija, t.sk. arī smagā formā. Tā kā – tas nav par iekļaušanu vai tamlīdzīgi – ārstniecības iestādē noteikti bez dzīvniekiem,” komentētājs norāda.

Sievieti aizstāv rakstot: ” Kommentāri kā parasti, bet nebrīnos. Latvija. Tik daudzi izrādās alerģiski, un tik šausmīgi baidās no suņukiem, bet jā- apmācītie, speciālie suņi drīkst, tad nebūtu ne problēmu, ne bailes, ne alerģijas- jo drīkst, tātad viss ok. Tad jau lidostās policistiem ar suņiem ar sākat savas pretentzijas izvirzīt alerģiskie- oh bet nē, pēkšņi alerģijas nav, bailes nav. Eh, tādi vārguļi daudzi pēkšņi, ienāca ar suņuku.”

