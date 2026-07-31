Slaidiņš: Putina plāns Ukrainā izraisījis sekas, ko Kremlis nebija gaidījis 0

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LA.LV
17:12, 31. jūlijs 2026
Viedokļi

Nacionālo bruņoto spēku majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” pauda, ka Krievijas politiskās elites publiskie paziņojumi liecina par apņēmību turpināt karu Ukrainā.

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Slaidiņš norādīja, ka pirms Valsts domes vasaras pārtraukuma tās priekšsēdētājs Vjačeslavs Volodins noslēdzošajā sēdē paziņojis, ka Krievija un tās prezidents Vladimirs Putins uzvar. Pēc NBS majora domām, šāds vēstījums liecina, ka Maskava šobrīd nav noskaņota piekāpties vai pieņemt pamiera nosacījumus.

Viņš arī pauda viedokli, ka gadiem ilgi Krievijas sabiedrībai ticis radīts priekšstats, ka karš norit saskaņā ar iepriekš izstrādātu plānu. Tomēr, analizējot kara gaitu, Slaidiņš secināja, ka faktiskie rezultāti, viņaprāt, ir pretēji sākotnēji deklarētajiem mērķiem.

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Kā piemērus viņš minēja lielos Krievijas zaudējumus un postījumus Donbasa reģionā, kā arī NATO paplašināšanos pēc Somijas un Zviedrijas pievienošanās aliansei. Tāpat Slaidiņš norādīja, ka Ukraina regulāri veic dronu un raķešu triecienus Krievijas teritorijā, skarot militāros objektus, lidlaukus, naftas pārstrādes rūpnīcas un citu infrastruktūru.

Viņaprāt, šie notikumi liecina, ka nav sasniegti vairāki no iepriekš izvirzītajiem Krievijas mērķiem, tostarp Ukrainas demilitarizācija un Krievijas drošības stiprināšana. Noslēgumā Slaidiņš ļoti asi kritizēja kara plānošanu, paužot viedokli, ka tās rezultāti ir pilnīgā pretrunā ar sākotnēji paustajām iecerēm.

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